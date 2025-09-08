Number_iの岸優太さんがインスタグラムを更新。

カジュアルファッションブランド「バナナリパブリック」の秋物コレクションを着用した写真を公開しました。秋の自然に調和するアイテムで季節感あふれるスタイリングを披露しています。



【写真を見る】【 Number_i・岸優太 】 撮影時のオフショットを公開 芝生で読書、クラシックカーと共に…季節感あふれるスタイリングを披露





写真では、岸さんがブラウンのヘビーウエイトなツイル生地を使用したオーバーシャツと、ルーズシルエットのセットアップスタイルで、芝生の上で読書を楽しむ姿や、自然の中でくつろぐ様子が映し出されています。







デニムコーデも印象的で、クラシックな白い車をバックにしたカジュアルながらも洗練された姿も見られます。







さらに、黒のロングコートを着用した写真では、シンプルながらも存在感のあるスタイリングで秋の草原に立つ岸さんの姿が捉えられています。肩にかけたベージュの小さなバッグがアクセントとなり、全体的にバランスの取れたコーディネートとなっています。







岸さん自身のハッシュタグには「#Kcgram」「#バナナリパブリック」「#バナリパ」が添えられており、ブランドとのコラボレーションを示唆しています。季節の変わり目にふさわしい、自然と調和した秋のスタイリングは、多くのファンから注目を集めそうです。







この投稿に、「秋のコーデ素敵似合ってる」「岸くんの秋コーディネート素敵」「岸くんのスタイルの良さがよくわかる」「岸くんの雰囲気にぴったりだわ」「かっこよく可愛く着こなせていて、とっても素敵 全部欲しくなっちゃう」「岸くんほどなんでも着こなせる人はいないよ！！あのデニム、特に似合ってる」などの声が寄せられています。



