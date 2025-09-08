蒸し器ではなくフライパンでOK　ほったらかし調理のレシピ本『蒸し料理は、フライパンで』予約開始

『蒸し料理は、フライパンで』（Gakken）が10月16日に発売される。また本書の予約受付が9月5日より開始された。

【写真】「放置肉じゃが」「彩りビビンパ蒸し」など"

蒸し料理に興味がある人におすすめなのが「フライパン蒸し」。お湯が沸くのを待たなくていいから即蒸せて、せいろ並みのおいしさが生み出せるという。

本書ではInstagramで人気の料理クリエイター・山本りい子が、日常の名もない料理から、定番の家庭料理、ちょっと特別な日のごちそうまで、フライパン1つで気軽に作れる絶品蒸しレシピを提案。

「ふたして蒸すだけで、何このおいしさ！ 基本のフライパン蒸し」「いつもの料理も蒸すとおいしい フライパン蒸しで定番料理」「ヘルシー献立が一気に完成！ フライパン1つで3品同時蒸し」など、5章にわたってレシピが掲載される。

■著者プロフィール山本りい子料理家・フードコーディネーター。レシピメディアで1,200品を超えるレシピを開発。飲食店のメニュー開発やフードスタイリストのアシスタント経験を活かして始めたInstagram（@rico_____food）にてヘルシーでわかりやすいレシピが人気に。フォロワー数は現在12.8万人（2025年9月時点）。自宅で少人数制の料理教室も不定期開催している。著書に『夜遅くてもパパッとできる ほどほど丁寧ごはん』（KADOKAWA LifeDesign）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）