「ちいかわラーメン 豚」好評につき渋谷PARCOにて再オープン　メニューに使用されている食器などグッズも発売

『ちいかわ』に登場する、“話題のラーメン屋さん”をイメージした店舗「ちいかわラーメン 豚」が2025年9月19日（金）より渋谷PARCO店にて期間限定オープンする。

【画像】「ちいかわラーメン 豚」にて発売されるグッズたちの詳細

「ちいかわラーメン 豚」は期間限定のため、本年5月6日（火・祝）に営業を終了していたが、好評につき地下1F同区画に再オープンすることとなった。ラーメンは「ミニ（ちいかわ）」、「小（ハチワレ）」、「大（うさぎ）」の3サイズから選べ、オリジナルどんぶりにて提供される。ラーメンメニューを注文すると、特典としてオリジナルどんぶりデザインの特製ステッカーがプレゼントされる。

ドリンクは、8月12日（火）に全店舗で新発売されたシーサーのみかんソーダ、古本屋のもも＆ラフランスジュースの他、オリジナルラベルの黒烏龍茶のペットボトル、モモンガのホワイトソーダ、くりまんじゅうの禁酒期間ドリンク（コーラ）、ラッコのメロンソーダや、オリジナルジョッキでご提供する生ビールなどが提供。ドリンクを注文すると、ランダムにてクリアカードがプレゼントされる。

各店に設置しているちいかわ、ハチワレ、うさぎのフォトスポットに加え、渋谷PARCO店では入口でシーサーが新たに設置される。店内では、飲食利用の人に限り、メニューに使用している食器類などを中心にしたオリジナルグッズが購入可能。「ちいかわラーメン豚」各店の他、公式ECショップ「ちいかわマーケット」でも発売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）