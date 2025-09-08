先客…


「僕の料理は魔法じゃありません」元常連さんは何を求めているんだろう？／弁当屋さんのおもてなし2（1）

「あなたが本当に食べたいものはなんですか？」お腹も心も満たされるエピソード！

HTB開局55周年ドラマとして制作され、その後シーズン2の放送も話題となった『弁当屋さんのおもてなし』。OLの千春が恋人に二股をかけられたうえ突然の転勤でやってきた札幌で、彼女は不思議な雰囲気のお弁当屋さん・ユウに出会います。

ユウはしんどい思いをしていた千春のために特別な弁当を作ってくれ、彼女は元気を取り戻しました。

そんな千春はある日、お弁当屋さんの前で人気占い師・カタリナと出会います。

彼女はなんだか元気がなさそうに見えて…？

千春とユウの距離が少し近づきながらも新たな縁を引き寄せる、「願いが叶うお弁当」がつなぐストーリーをお送りします。

※本記事は十峯なるせ（漫画）、喜多みどり（原作）の書籍『弁当屋さんのおもてなし3』から一部抜粋・編集しました。

※この物語はフィクションであり、実在の人物・団体名・事件とは一切関係ありません。

季節はすでに三月も末


いらっしゃいませ


あの人はっ…！


実は大ファン


オススメはなにかあるかしら…？


春の野菜天丼はいかがでしょうか？


いいのかしら？お手間でしょう…？


著＝十峯なるせ（漫画）、喜多みどり（原作）／『弁当屋さんのおもてなし3』