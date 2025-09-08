ヤマルが6-0完勝直後にパスポート紛失か…敵地トルコ戦後にスーツケースを広げる様子も
トルコのスポーツ番組『ベヤズ・フットボール』に出演するエミル氏が7日、スペイン代表FWラミネ・ヤマルがトルコ代表戦後にパスポートを紛失したと報じた。
ヤマルは7日にトルコで行われた北中米W杯欧州予選のトルコ代表戦に先発出場。6-0の完勝を収めて9月シリーズを終えていた。ところがエミル氏は試合後、X(@emirkiliccetinn)を通じて「ラミネ・ヤマルがパスポートを紛失」と記載して動画を投稿。映像にはヤマルがスーツケースを広げるなどして何かを探すような様子があり、ややフラストレーションを溜めているようにも見えた。
エミル氏は続けて「試合後に長い間パスポートを探し、ロッカールームに戻っても探した。結局パスポートを見つけられずにスタジアムを後にした」と綴っており、発見には至らなかった様子。各国の大手SNSアカウントも同氏の動画を引用して伝えており、ファンからは心配する声も上がっている。
ヤマルは7日にトルコで行われた北中米W杯欧州予選のトルコ代表戦に先発出場。6-0の完勝を収めて9月シリーズを終えていた。ところがエミル氏は試合後、X(@emirkiliccetinn)を通じて「ラミネ・ヤマルがパスポートを紛失」と記載して動画を投稿。映像にはヤマルがスーツケースを広げるなどして何かを探すような様子があり、ややフラストレーションを溜めているようにも見えた。
ÖZEL GÖRÜNTÜ| Lamine Yamal pasaportunu kaybetti.— Emir (@emirkiliccetinn) September 7, 2025
Maçtan sonra uzun süre pasaportunu arayan, soyunma odasına geri dönüp pasaportu için oraya da bakan Lamine Yamal, pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldı. @beyazfutbol pic.twitter.com/bDFmVfwjvn