RB大宮の“匂わせ”告知動画にサポ騒然「どういう意味」「めっちゃ気になる!」
WEリーグを戦うRB大宮アルディージャWOMENは7日に公式Xを更新し、9月9日12時に何らかの発表を行うことを告知した。
クラブが投稿した動画には「HAPPY WEDDING」と刻まれたユニフォームが登場し、背番号部分には発表日の0909がデザインされていた。さらに鐘の音が鳴り響いており、発表内容のヒントを示すようなものになっている。
これに対してファンは「誰だー?」「これはどういう意味なんだろう」「めっちゃ気になる!」などと反応しており、騒然としている様子だ。
0️⃣9️⃣.0️⃣9️⃣.1️⃣2️⃣:0️⃣0️⃣
