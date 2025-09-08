妻夫木聡、Snow Man目黒蓮ら出演ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』ポスタービジュアル解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの目黒蓮が出演する、10月スタートのTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』のポスタービジュアルが解禁となった。

■『ザ・ロイヤルファミリー』とは

本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーを描く。

大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じる他、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストの出演が決定している。

■人間と競走馬の壮大なストーリーを予見させるポスターが完成

ポスタービジュアルでは、妻夫木演じる栗須が馬に寄り添い、共に駆け抜けていこうとする決意ある眼差しの画と、競馬関係者が夢見る重賞レースで勝者だけが行うことのできる口取り式（勝った馬と騎手、その関係者が一緒にウイナーズ・サークルで行う記念撮影）をイメージした画を一枚のビジュアルで表現。ドラマの軸となる家族や仲間たちとの絆、そして、人間と競走馬の壮大なストーリーを予見させるポスタービジュアルが完成した。

さらに、最新スポット映像では本作の初回放送日が解禁。10月12日21時からの放送をぜひチェックしよう。

また、本作がU-NEXTとNetflixにて国内配信されることが決定。Netflixでは国内で配信後、順次世界各国での配信が決定している。さらにTVer、TBS FREEでは見逃し配信が決定した。

■【動画】ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』最新スポット映像

■番組情報

TBS 日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』

10/12（日）21:00～ スタート

※毎週日曜21:00～21:54

※U-NEXT：各話放送終了直後から配信、第1話は10/12（日）

※Netflix：日本国内は10/13（月・祝）から配信開始、その後は海外にて順次配信

※TVer/TBS FREE：各話放送終了直後から最新話を1週間無料配信

原作：早見和真『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）

脚本：喜安浩平

演出：塚原あゆ子 松田礼人 府川亮介

出演：妻夫木聡 目黒蓮 松本若菜

安藤政信 高杉真宙 津田健次郎 吉沢悠

小泉孝太郎 黒木瞳 沢村一樹

佐藤浩市

■関連リンク

ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/RoyalFamily_tbs/