大滝詠一のヒットシングル「幸せな結末」誕生秘話に迫る！創作過程を記録した37時間の音源初公開

NHK Eテレにて、9月13日にETV特集『POP 大滝詠一 幸せな結末』の放送が決定した。

■未公開インタビューなど貴重な映像で大滝の音楽思想を伝える

今、大滝詠一（1948年～2013年）が再び注目を集めている。日本語ロックの源流・はっぴいえんど、永遠の名盤『A LONG VACATION』で知られ、2025年は自ら設立した「ナイアガラ・レコード」が50年を迎える。

歌・作詞・作曲・編曲・録音・プロデュース・ラジオDJからレーベルオーナーまで手がけ、独自にポップス史を研究した異能の才人。ほとんど映像が残っていないなか、番組では、貴重な1976年のスタジオライブ映像や自筆のメモ、90年代に行われた未公開のインタビュー、盟友・松本隆や鈴木茂の証言から大滝の音楽思想を伝える。

クライマックスには、最大のヒットシングル「幸せな結末」（1997年）の創作過程を記録した37時間の未公開音源の一部を紹介。今も歌い継がれる名曲が生まれるまでを描く。

■番組担当者 コメント

■番組情報

NHK Eテレ『ETV特集「 POP 大滝詠一 幸せな結末」』

09/13（土）23:00～23:59

再放送：09/17（水）24:00～24:59

