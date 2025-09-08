【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(8日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
47497.29 ボリンジャー:＋3σ(26週)
46191.48 ボリンジャー:＋3σ(13週)
45152.46 ボリンジャー:＋3σ(25日)
44647.06 ボリンジャー:＋2σ(26週)
44569.26 ボリンジャー:＋2σ(13週)
44246.69 ボリンジャー:＋2σ(25日)
43643.81 ★日経平均株価8日終値
43340.91 ボリンジャー:＋1σ(25日)
42947.04 ボリンジャー:＋1σ(13週)
42836.89 均衡表転換線(日足)
42613.50 6日移動平均線
42435.14 25日移動平均線
41938.89 新値三本足陰転値
41863.47 均衡表基準線(日足)
41796.82 ボリンジャー:＋1σ(26週)
41582.66 均衡表転換線(週足)
41529.37 ボリンジャー:-1σ(25日)
41324.82 13週移動平均線
40693.58 均衡表雲上限(日足)
40623.59 ボリンジャー:-2σ(25日)
40261.94 75日移動平均線
39717.82 ボリンジャー:-3σ(25日)
39702.60 ボリンジャー:-1σ(13週)
39460.83 均衡表雲下限(日足)
38946.59 26週移動平均線
38699.40 200日移動平均線
38163.07 均衡表雲上限(週足)
38080.38 ボリンジャー:-2σ(13週)
37334.58 均衡表基準線(週足)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36458.15 ボリンジャー:-3σ(13週)
36096.36 ボリンジャー:-1σ(26週)
33246.12 ボリンジャー:-2σ(26週)
30395.89 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 78.59(前日49.35)
ST.Slow(9日) 53.42(前日34.41)
ST.Fast(13週) 88.00(前日83.37)
ST.Slow(13週) 86.31(前日87.49)
［2025年9月8日］
