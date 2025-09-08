　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


47497.29　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
46191.48　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
45152.46　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
44647.06　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
44569.26　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
44246.69　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

43643.81　　★日経平均株価8日終値

43340.91　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
42947.04　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
42836.89　　均衡表転換線(日足)
42613.50　　6日移動平均線
42435.14　　25日移動平均線
41938.89　　新値三本足陰転値
41863.47　　均衡表基準線(日足)
41796.82　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
41582.66　　均衡表転換線(週足)
41529.37　　ボリンジャー:-1σ(25日)
41324.82　　13週移動平均線
40693.58　　均衡表雲上限(日足)
40623.59　　ボリンジャー:-2σ(25日)
40261.94　　75日移動平均線
39717.82　　ボリンジャー:-3σ(25日)
39702.60　　ボリンジャー:-1σ(13週)
39460.83　　均衡表雲下限(日足)
38946.59　　26週移動平均線
38699.40　　200日移動平均線
38163.07　　均衡表雲上限(週足)
38080.38　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37334.58　　均衡表基準線(週足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36458.15　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36096.36　　ボリンジャー:-1σ(26週)
33246.12　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30395.89　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　78.59(前日49.35)
ST.Slow(9日)　　53.42(前日34.41)

ST.Fast(13週)　 88.00(前日83.37)
ST.Slow(13週)　 86.31(前日87.49)

［2025年9月8日］

株探ニュース