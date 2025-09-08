

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





47497.29 ボリンジャー:＋3σ(26週)

46191.48 ボリンジャー:＋3σ(13週)

45152.46 ボリンジャー:＋3σ(25日)

44647.06 ボリンジャー:＋2σ(26週)

44569.26 ボリンジャー:＋2σ(13週)

44246.69 ボリンジャー:＋2σ(25日)



43643.81 ★日経平均株価8日終値



43340.91 ボリンジャー:＋1σ(25日)

42947.04 ボリンジャー:＋1σ(13週)

42836.89 均衡表転換線(日足)

42613.50 6日移動平均線

42435.14 25日移動平均線

41938.89 新値三本足陰転値

41863.47 均衡表基準線(日足)

41796.82 ボリンジャー:＋1σ(26週)

41582.66 均衡表転換線(週足)

41529.37 ボリンジャー:-1σ(25日)

41324.82 13週移動平均線

40693.58 均衡表雲上限(日足)

40623.59 ボリンジャー:-2σ(25日)

40261.94 75日移動平均線

39717.82 ボリンジャー:-3σ(25日)

39702.60 ボリンジャー:-1σ(13週)

39460.83 均衡表雲下限(日足)

38946.59 26週移動平均線

38699.40 200日移動平均線

38163.07 均衡表雲上限(週足)

38080.38 ボリンジャー:-2σ(13週)

37334.58 均衡表基準線(週足)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36458.15 ボリンジャー:-3σ(13週)

36096.36 ボリンジャー:-1σ(26週)

33246.12 ボリンジャー:-2σ(26週)

30395.89 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 78.59(前日49.35)

ST.Slow(9日) 53.42(前日34.41)



ST.Fast(13週) 88.00(前日83.37)

ST.Slow(13週) 86.31(前日87.49)



［2025年9月8日］



株探ニュース

