　9月8日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2999銘柄。東証終値比で上昇は1233銘柄、下落は1713銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが90銘柄、値下がりは131銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は80円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2764>　ひらまつ　　　　　　159　　 +29（ +22.3%）
2位 <3167>　ＴＯＫＡＩ　　　　 1157　　 +98（　+9.3%）
3位 <1757>　創建エース　　　　　6.3　　+0.3（　+5.0%）
4位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　 75.2　　+2.2（　+3.0%）
5位 <5262>　日ヒュム　　　　　 4180　　+100（　+2.5%）
6位 <3672>　オルトＰ　　　　　 85.9　　+1.9（　+2.3%）
7位 <8107>　キムラタン　　　　 44.9　　+0.9（　+2.0%）
8位 <9225>　ブリッジＧ　　　 1428.1　 +27.1（　+1.9%）
9位 <9854>　愛眼　　　　　　　　214　　　+4（　+1.9%）
10位 <4179>　ジーネクスト　　　322.9　　+5.9（　+1.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3435>　サンコテクノ　　　　987　　-293（ -22.9%）
2位 <8233>　高島屋　　　　　 1141.1　-264.9（ -18.8%）
3位 <2301>　学情　　　　　　　 1700　　-220（ -11.5%）
4位 <7175>　今村証券　　　　　 1045　　-104（　-9.1%）
5位 <4588>　オンコリス　　　　　600　　 -56（　-8.5%）
6位 <8918>　ランド　　　　　　　9.2　　-0.8（　-8.0%）
7位 <9425>　ＲｅＹｕｕ　　　　 1140　　 -84（　-6.9%）
8位 <4238>　ミライアル　　　　 1145　　 -77（　-6.3%）
9位 <2910>　Ｒフィールド　　　 1432　　 -69（　-4.6%）
10位 <9326>　関通　　　　　　　　433　　 -17（　-3.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　　 1418　 +14.0（　+1.0%）
2位 <6471>　日精工　　　　　　804.7　　+6.8（　+0.9%）
3位 <8830>　住友不　　　　　 6421.9　 +47.9（　+0.8%）
4位 <5713>　住友鉱　　　　　 4291.5　 +27.5（　+0.6%）
5位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　　 3170　 +18.0（　+0.6%）
6位 <3086>　Ｊフロント　　　 2493.1　 +14.1（　+0.6%）
7位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　840　　+4.3（　+0.5%）
8位 <7012>　川重　　　　　　　 9128　　 +46（　+0.5%）
9位 <7974>　任天堂　　　　　　13849　　 +59（　+0.4%）
10位 <6861>　キーエンス　　　　56119　　+229（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8233>　高島屋　　　　　 1141.1　-264.9（ -18.8%）
2位 <7733>　オリンパス　　　　 1827　 -48.5（　-2.6%）
3位 <4902>　コニカミノル　　　543.2　　-6.3（　-1.1%）
4位 <2413>　エムスリー　　　 2388.7　 -27.3（　-1.1%）
5位 <6305>　日立建機　　　　 4869.2　 -54.8（　-1.1%）
6位 <6504>　富士電機　　　　　 9667　　-103（　-1.1%）
7位 <3402>　東レ　　　　　　　　988　 -10.0（　-1.0%）
8位 <6902>　デンソー　　　　 2184.8　 -19.7（　-0.9%）
9位 <1802>　大林組　　　　　 2462.1　 -21.4（　-0.9%）
10位 <5801>　古河電　　　　　　 8808　　 -72（　-0.8%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース