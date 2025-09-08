[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1233銘柄・下落1713銘柄（東証終値比）
9月8日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2999銘柄。東証終値比で上昇は1233銘柄、下落は1713銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが90銘柄、値下がりは131銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は80円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2764> ひらまつ 159 +29（ +22.3%）
2位 <3167> ＴＯＫＡＩ 1157 +98（ +9.3%）
3位 <1757> 創建エース 6.3 +0.3（ +5.0%）
4位 <3823> ＷＨＤＣ 75.2 +2.2（ +3.0%）
5位 <5262> 日ヒュム 4180 +100（ +2.5%）
6位 <3672> オルトＰ 85.9 +1.9（ +2.3%）
7位 <8107> キムラタン 44.9 +0.9（ +2.0%）
8位 <9225> ブリッジＧ 1428.1 +27.1（ +1.9%）
9位 <9854> 愛眼 214 +4（ +1.9%）
10位 <4179> ジーネクスト 322.9 +5.9（ +1.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3435> サンコテクノ 987 -293（ -22.9%）
2位 <8233> 高島屋 1141.1 -264.9（ -18.8%）
3位 <2301> 学情 1700 -220（ -11.5%）
4位 <7175> 今村証券 1045 -104（ -9.1%）
5位 <4588> オンコリス 600 -56（ -8.5%）
6位 <8918> ランド 9.2 -0.8（ -8.0%）
7位 <9425> ＲｅＹｕｕ 1140 -84（ -6.9%）
8位 <4238> ミライアル 1145 -77（ -6.3%）
9位 <2910> Ｒフィールド 1432 -69（ -4.6%）
10位 <9326> 関通 433 -17（ -3.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3092> ＺＯＺＯ 1418 +14.0（ +1.0%）
2位 <6471> 日精工 804.7 +6.8（ +0.9%）
3位 <8830> 住友不 6421.9 +47.9（ +0.8%）
4位 <5713> 住友鉱 4291.5 +27.5（ +0.6%）
5位 <9201> ＪＡＬ 3170 +18.0（ +0.6%）
6位 <3086> Ｊフロント 2493.1 +14.1（ +0.6%）
7位 <3861> 王子ＨＤ 840 +4.3（ +0.5%）
8位 <7012> 川重 9128 +46（ +0.5%）
9位 <7974> 任天堂 13849 +59（ +0.4%）
10位 <6861> キーエンス 56119 +229（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8233> 高島屋 1141.1 -264.9（ -18.8%）
2位 <7733> オリンパス 1827 -48.5（ -2.6%）
3位 <4902> コニカミノル 543.2 -6.3（ -1.1%）
4位 <2413> エムスリー 2388.7 -27.3（ -1.1%）
5位 <6305> 日立建機 4869.2 -54.8（ -1.1%）
6位 <6504> 富士電機 9667 -103（ -1.1%）
7位 <3402> 東レ 988 -10.0（ -1.0%）
8位 <6902> デンソー 2184.8 -19.7（ -0.9%）
9位 <1802> 大林組 2462.1 -21.4（ -0.9%）
10位 <5801> 古河電 8808 -72（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2764> ひらまつ 159 +29（ +22.3%）
2位 <3167> ＴＯＫＡＩ 1157 +98（ +9.3%）
3位 <1757> 創建エース 6.3 +0.3（ +5.0%）
4位 <3823> ＷＨＤＣ 75.2 +2.2（ +3.0%）
5位 <5262> 日ヒュム 4180 +100（ +2.5%）
6位 <3672> オルトＰ 85.9 +1.9（ +2.3%）
7位 <8107> キムラタン 44.9 +0.9（ +2.0%）
8位 <9225> ブリッジＧ 1428.1 +27.1（ +1.9%）
9位 <9854> 愛眼 214 +4（ +1.9%）
10位 <4179> ジーネクスト 322.9 +5.9（ +1.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3435> サンコテクノ 987 -293（ -22.9%）
2位 <8233> 高島屋 1141.1 -264.9（ -18.8%）
3位 <2301> 学情 1700 -220（ -11.5%）
4位 <7175> 今村証券 1045 -104（ -9.1%）
5位 <4588> オンコリス 600 -56（ -8.5%）
6位 <8918> ランド 9.2 -0.8（ -8.0%）
7位 <9425> ＲｅＹｕｕ 1140 -84（ -6.9%）
8位 <4238> ミライアル 1145 -77（ -6.3%）
9位 <2910> Ｒフィールド 1432 -69（ -4.6%）
10位 <9326> 関通 433 -17（ -3.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3092> ＺＯＺＯ 1418 +14.0（ +1.0%）
2位 <6471> 日精工 804.7 +6.8（ +0.9%）
3位 <8830> 住友不 6421.9 +47.9（ +0.8%）
4位 <5713> 住友鉱 4291.5 +27.5（ +0.6%）
5位 <9201> ＪＡＬ 3170 +18.0（ +0.6%）
6位 <3086> Ｊフロント 2493.1 +14.1（ +0.6%）
7位 <3861> 王子ＨＤ 840 +4.3（ +0.5%）
8位 <7012> 川重 9128 +46（ +0.5%）
9位 <7974> 任天堂 13849 +59（ +0.4%）
10位 <6861> キーエンス 56119 +229（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8233> 高島屋 1141.1 -264.9（ -18.8%）
2位 <7733> オリンパス 1827 -48.5（ -2.6%）
3位 <4902> コニカミノル 543.2 -6.3（ -1.1%）
4位 <2413> エムスリー 2388.7 -27.3（ -1.1%）
5位 <6305> 日立建機 4869.2 -54.8（ -1.1%）
6位 <6504> 富士電機 9667 -103（ -1.1%）
7位 <3402> 東レ 988 -10.0（ -1.0%）
8位 <6902> デンソー 2184.8 -19.7（ -0.9%）
9位 <1802> 大林組 2462.1 -21.4（ -0.9%）
10位 <5801> 古河電 8808 -72（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース