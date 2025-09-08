ËÅÄ¿¿Í³»Ò»á¤¬»²À¯ÅÞ¤Î¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼·óÀ¯Ä´²ñÄ¹Êäº´¤Ë½¢Ç¤¡ÖÈ¿¾Ê¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥¼¥í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡×
¡¡»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Ï£¸Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌò°÷¿Í»ö¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼·óÀ¯Ä´²ñÄ¹Êäº´¤Ë¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎËÅÄ¿¿Í³»Ò»á¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤ÏÀè·î¡¢¿·¤¿¤ÊÌò°÷¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤ò½¤Àµ¡£ÉûÂåÉ½¤ËµÈÀîÎ¤Æà½°±¡µÄ°÷¤òÈ´Å§¤·¤¿¤Û¤«¡¢À¯Ä´²ñÄ¹Êäº´¤ËËÅÄ»á¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£µ¿Í¤Ï¿ÀÃ«»á¡¢µÈÀî»á¤¬Î±Ç¤¤·¡¢°ÂÆ£Íµ´´»öÄ¹¡¢ÇßÂ¼¤ß¤º¤Û¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡¢ËÅÄ»á¤Î£³¿Í¤¬¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡ËÅÄ»á¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÀÃ«»á¤Ï¡Ö²áµî¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼º¸ÀÅù¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÄ°÷¤ò¼¤á¤é¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤¦¤¢¤ì¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Îµ¯¤³¤·¤¿¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ªÊ¹¤¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤ª»ý¤Á¤À¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¤ï¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¼ºÇÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¯ºö¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤ÎÎÏ¤ò½¸¤á¤Æ¡¢»²À¯ÅÞ¤ò¤è¤êÂç¤¤ÊÅÞ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÅÄ»á¤Ï¡Ö£¸Ç¯Á°¤ËÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤»×¤¤¡£È¿¾Ê¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥¼¥í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
