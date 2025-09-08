ËÙÆâ¹±É×»á¡¡¼Ú¶â¡õ£±£·º¹¤Îµð¿Í¤Ë¡Ö£Ã£Ó¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤«¤ó¡×
¡¡µð¿Í¤Ç´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎËÙÆâ¹±É×»á¡Ê£·£·¡Ë¤¬£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÈÁö¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºå¿À¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢£Ã£ÓÀ©ÅÙ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ïº£µ¨¤«¤é»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Î²¼¡¢£·Æü¤Ë£²Ç¯¤Ö¤ê£·ÅÙÌÜ¤Î£Ö¤òÃ£À®¡£ËÙÆâ»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤·¡¡¥·¡¼¥º¥óÁ°¤«¤é¶¯¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶¯¤µ¤ÎÍýÍ³¤ò¥¶¥Ã¤È¤¢¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð²ø²æ¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£Ìî¼ê£±¡Á£µÈÖ¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´°Åê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬£´¿Í¤¤¤ë¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Ë´°ÅêÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½Áí¤¸¤Æ£·²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£Ãæ¤Ç¤âµß±ç±¦ÏÓ¤ÎÀÐ°æ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡ÖÈà¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ß¤ó¤Ê¤·¤Æ¤¹¤´¤¤¤Î¤è¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÍ¿»Íµå¤¬¾¯¤Ê¤¯¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï»Íµå¤¬Â¿¤¤¡£¤ä¤¿¤é½éµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤Ï°ã¤¦¤Í¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½ºÇ¾®ÅÀ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡££±ÅÀº¹¤Ë¶¯¤¤¤«¤é¤ä¤¿¤éÅÀ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Í¾Íµ¡×¤È¶¯¤ß¤òÊÂ¤Ù¡Ö¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡£Í¥¾¡¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹·î£·Æü¤Î£Ö·èÄê¤Ï£²¥ê¡¼¥°À©¸å¤ÎºÇÂ®µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¸½¾õ¤Ç£²°Ì¤Îµð¿Í¤È¤Ï¼Â¤Ë£±£·¥²¡¼¥àº¹¡£¸ÅÁã¤Ïº£¸å¡¢£³°Ì°ÊÆâ¤Î£Ã£Ó½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ºå¿À¤¬ÂÔ¤Ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ËÙÆâ»á¤Ï£Ã£Ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ì¸À¸À¤¤¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖËÜÆüÉÕ¤Ç£²°Ì¤Îµð¿Í¤¬¼Ú¶â£±¡¡¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ£±°Ìºå¿À¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤¬£±£·¤â¤¢¤ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã¿ô»ú¤Ï³ÎÄê¤·¤Ê¤¤¤¬¡¡Ëü¤¬°ì¡¢¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç£Ã£Ó¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤«¤ó¤È»×¤¦¤è¡£¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤âÃ»´ü·èÀï¤Ï¤ï¤«¤é¤ó¤«¤é¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¶áÇ¯¡¢¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¡¤¤¤è¤¤¤è£Ã£Ó¤òËÜµ¤¤Ç¸«Ä¾¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍ¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¡ØÎÏ¤Îº¹¡Ù¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÃ»´ü·èÀï¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤Ë¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ë¡£É´Êâ¾ù¤Ã¤Æ¡ØÆüËÜ°ì¡Ù¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÊý¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤«¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£