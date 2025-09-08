松本孝弘 × 阪神タイガース、球団創設90周年記念テーマソング「Tiger’s Eye」収録コラボCDを数量限定発売
松本孝弘 × 阪神タイガースによる球団創設90周年記念公式テーマソング「Tiger’s Eye」収録のコラボレーションCDが、10月8日に数量限定発売されることが決定した。
松本孝弘書き下ろしのテーマソング「Tiger’s Eye」が収録されるコラボレーションCDには、阪神タイガース90周年ロゴとテーマソングのタイトルを組み合わせたオリジナルコラボ刺繍ワッペンが封入されるほか、ジャケットをはじめ、パッケージのいたるところに球団のシンボルである虎マークがデザインされた。
虎視眈々と勝利を狙う虎の目をイメージして作曲をした「Tiger’s Eye」をテーマに、阪神タイガースは今シーズン、史上最速で2年ぶり7度目のリーグ優勝を達成した。
■数量限定シングル「Tiger’s Eye」
2025年10月8日(水)発売
BMCS-5001 2,000円(税込)
▼CD収録曲
1 Tiger’s Eye（阪神タイガース90周年記念公式テーマソング）
●封入特典：90周年ロゴ × Tiger’s Eye オリジナルコラボ刺繍ワッペン
サイズ：約H10.5×W8cm
●店舗別予約先着購入特典：https://bz-vermillion.com/news/250908_shop.html
©阪神タイガース
