山本彩（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/08】アーティストの山本彩が7日、自身のInstagramを更新。夜の街での様子を公開した。

【写真】山本彩、スラリ美脚際立つ私服姿

◆山本彩、夜の街で美しい脚披露


山本は「夜風がすっかり秋めいてる...夏を忘れられてない女が通りますよっと」とコメントし、キャミソールワンピースを組み合わせたコーディネートで夜の街を背景に美しい脚のラインが際立つ姿を披露した。

この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「ロックで可愛い」「かっこいい」「夜景が似合う」「おしゃれ」「綺麗」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】