山本彩、膝上キャミワンピ姿で美脚披露「スタイル抜群」「ロックで可愛い」
【モデルプレス＝2025/09/08】アーティストの山本彩が7日、自身のInstagramを更新。夜の街での様子を公開した。
【写真】山本彩、スラリ美脚際立つ私服姿
山本は「夜風がすっかり秋めいてる...夏を忘れられてない女が通りますよっと」とコメントし、キャミソールワンピースを組み合わせたコーディネートで夜の街を背景に美しい脚のラインが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「ロックで可愛い」「かっこいい」「夜景が似合う」「おしゃれ」「綺麗」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山本彩、スラリ美脚際立つ私服姿
◆山本彩、夜の街で美しい脚披露
山本は「夜風がすっかり秋めいてる...夏を忘れられてない女が通りますよっと」とコメントし、キャミソールワンピースを組み合わせたコーディネートで夜の街を背景に美しい脚のラインが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「ロックで可愛い」「かっこいい」「夜景が似合う」「おしゃれ」「綺麗」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】