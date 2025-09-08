Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¤ËµÈ±Ê¾®É´¹ç¼ç±é¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¤¬·èÄê
¡¡µÈ±Ê¾®É´¹ç¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¤¬¡¢10·î27Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛµÈ±Ê¾®É´¹ç¼ç±é¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¡¢°Î¶È¤Ë±£¤ì¤¿¸÷¤È±Æ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢½÷À¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÐ»³²È¡¦ÅÄÉô°æ½ß»Ò»á¤ÎÈ¾À¸¤ò¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤È°µÅÝÅª¤Ê´¶Æ°¤ÇÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡1975Ç¯5·î16Æü¡¢ÆüËÜ»þ´Ö16»þ30Ê¬¡£ÅÄÉô°æ½ß»Ò¤Ï½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ÎÅÐÄº¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ÎÎò»ËÅª²÷µó¤ò´Þ¤àÅÄÉô°æ»á¤ÎÄ©Àï¤Èµ°À×¤ò¡¢¸¶°Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãø½ñ¡Ø¿ÍÀ¸¡¢»³¤¢¤ê¡È»þ¡¹¡ÉÃ«¤¢¤ê¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë±Ç²è²½¡£
¡¡¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿ºåËÜ½ç¼£¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ºåËÜ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ31ËÜÌÜ¤ÎÄ¹ÊÔ·à¾ìºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢ÞÕ¿È¤ÎÎÏ¤Ç¿Í´Ö¤Î¶¯¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£µÓËÜ¤Ïºä¸ýÍý»Ò¡¢²»³Ú¤Ï°ÂÀî¸áÏ¯¤¬Ã´Åö¡£¼ç±é¤Ë¤ÏÆüËÜ±Ç²è³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëµÈ±Ê¾®É´¹ç¤ò·Þ¤¨¡¢ÅÄÉô°æ»á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÇÂÎ¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ±Ç²è¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂçºî¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²èº×¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ºåËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¾å±Ç¤ÈÊ¹¤¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤òºî¤ë¹©Äø¡¢ºî¶È¤Î·ÁÂÖ¤¬ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê²»Àß·×¤Ç´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤½¤Î´î¤Ó¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Î»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢»þÂå¤ò±Û¤¨¤Æ¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëµÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«¡¢³§¤µ¤Þ¡¢·à¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»!!¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î»Ô»³¾°»°¤Ï¡¢¡Ö¼Âºß¤Î½÷ÀÅÐ»³²È¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Ï¡¢¼çÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿µÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¡¢ºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¤ÎÅª³Î¤Ê±é½Ð¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜ±Ç²è¤òÂåÉ½¤¹¤ë´¶Æ°ºî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Î´ÑµÒ¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤ÇÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤ò³«Ëë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢10·î27Æü¡Á11·î5Æü³«ºÅ¡£±Ç²è¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Ï¡¢10·î31Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
