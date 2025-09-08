元モー娘。石田亜佑美、ヘルシー美脚輝く衣装姿に反響「可愛い」「似合ってる」
【モデルプレス＝2025/09/08】元モーニング娘。の石田亜佑美が7日、自身のInstagramを更新。美しい脚のラインが際立つ白い衣装姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】元モー娘。メンバー、大胆美脚際立つ衣装姿
9月6日から7日にわたり「石田亜佑美・佐々木莉佳子ファンクラブツアー in 仙台 〜伊達姉妹出陣〜」を開催した石田は「2日間、ありがとうございました」とファンに感謝し、思い出ショットを多数公開。「9年前、伊達姉妹が誕生したひなフェスのユニット（抽選）そのときの衣装が白だったので、今回もライブは白衣装」とコメントし、白いジレに肩出しシャツとショートパンツを合わせたオールホワイトの衣装で健康的な美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「似合ってる」「白衣装が素敵」「どこかで見たことあると思ったら！ひなフェス懐かしい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元モー娘。メンバー、大胆美脚際立つ衣装姿
◆石田亜佑美、ヘルシー美脚輝く白衣装姿を公開
9月6日から7日にわたり「石田亜佑美・佐々木莉佳子ファンクラブツアー in 仙台 〜伊達姉妹出陣〜」を開催した石田は「2日間、ありがとうございました」とファンに感謝し、思い出ショットを多数公開。「9年前、伊達姉妹が誕生したひなフェスのユニット（抽選）そのときの衣装が白だったので、今回もライブは白衣装」とコメントし、白いジレに肩出しシャツとショートパンツを合わせたオールホワイトの衣装で健康的な美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「似合ってる」「白衣装が素敵」「どこかで見たことあると思ったら！ひなフェス懐かしい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】