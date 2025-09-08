加藤綾菜、減塩手料理公開「健康的」「参考になる」
【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの加藤綾菜が7日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。
【写真】加藤綾菜、減塩手料理公開
加藤は、自身が手掛ける減塩氷だし粉について、「今年は、暑くて料理も簡単なものになってしまいましたが、パスタも、お肉の味付けも『氷だし粉』を使っています！本当に粉末は使いやすい」とコメントし、彩り豊かな肉料理や味噌汁などが並ぶ豊富な食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「参考になる」「豪華な食事」「健康的」「調味料使ってみたい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
