スープをしっかり持ち上げる「特製中太麺」使用！らあめん花月嵐『豚スタミナ月見ラーメン』
「らあめん花月嵐」は2025年9月3日(水)より、『豚スタミナ月見ラーメン』を国内の花月嵐にて期間限定で販売中です。
らあめん花月嵐『豚スタミナ月見ラーメン』
販売価格：1,080円(税込)
■クセになるスタミナ醤油味！豚スタミナ月見ラーメン登場。
花月嵐、9月の期間限定ラーメンは牛出汁・たまり醤油・魚介出汁を合わせたスタミナ醤油スープに、豚肉や月見卵などがのったスタミナ満点のラーメンで、その名も『豚スタミナ月見ラーメン』。
【麺】ガッツリすすってパワー全開！
スープをしっかり持ち上げる「特製中太麺」を採用しています。
【スープ】夏の疲れにパワーチャージ！スタミナ醤油味
牛出汁×たまり醤油×魚介出汁が織ります、旨味×パンチのWインパクト！
【具】ジューシーな豚肉＆シャキシャキ野菜の鉄板コラボ！
豚肉・もやし・ニラ・玉ねぎの食感と旨味の連続アタックが止まらないです。
さらに同時発売の「肉まみれ」は、豚肉がなんと2倍でライスとの相性も抜群です。
【月見】自由に楽しめる！自分流月見アレンジ！
今回の月見は、別皿提供ですのでアレンジはあなた次第です。
