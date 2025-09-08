ABEMA瀧山あかねアナ「川サウナしてきました」美脚際立つ全身ショット公開「スタイル抜群」「脚長すぎ」
【モデルプレス＝2025/09/08】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが7日、自身のInstagramを更新。川サウナを楽しんだ様子を公開した。
【写真】瀧山あかねアナ、川サウナ楽しむSEXYショット
瀧山は「川サウナしてきました！整った」とコメントし、美しい自然に囲まれた川辺で白いワンピースを着用し美しい脚のラインが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「癒される」「脚長すぎ」「自然が美しい」「リフレッシュできそう」「スタイル抜群」「素敵な場所」などのコメントが寄せられている。
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA 専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
◆瀧山あかね、川サウナで美しい脚披露
◆瀧山あかね（たきやま・あかね）プロフィール
