芳醇な洋梨の味わい！ブルボン「シルベーヌ洋梨のタルト風味」

ブルボン「シルベーヌ洋梨のタルト風味」

内容量 ：6個

発売日 ：2025年9月9日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

賞味期限 ：6カ月

ブルボンは、「シルベーヌ」に、洋梨の味わいが楽しめる「シルベーヌ洋梨のタルト風味」を2025年9月9日(火)に新発売します。

「シルベーヌ洋梨のタルト風味」は、バター香るふんわりとしたケーキでさわやかな洋梨ソースとなめらかなカスタードクリームをサンドしました。

さらに表面をホワイトクリームでコーティングし、ミルキーな味わいをプラスすることでタルトの様な味わいをイメージしています。

洋梨のフレッシュな甘さにカスタードのまろやかなおいしさ、そしてホワイトクリームのミルキーな味わいが一体となったシルベーヌです。

