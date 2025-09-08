ド軍パヘスのプレーに見解

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は6日（日本時間7日）、敵地オリオールズ戦に先発し、あと1死のところでノーヒットノーランの快挙を逃した。9回2死から1番ホリデイにソロ本塁打を浴びた場面で、議論になったのが右翼手アンディ・パヘスのプレー。ホームランキャッチを試みなかった判断について、ド軍コーチが見解を示した。

9回2死までノーヒットでこぎつけた山本。しかし、ここで1番ホリデイに右翼へ特大なフライを打たれた。打球はフェンス最上部付近に当たってグラウンドへ。一瞬、二塁打と思われたが、審判が腕を回して本塁打の判定となった。この打球に右翼手パヘスはキャッチに行かず、クッションボールを待って処理した。

7日（同8日）のオリオールズ戦を中継した米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」では、この場面に再注目。ドジャースのディノ・イーベル三塁コーチに見解を尋ねたキルステン・ワトソンさんのレポートが流れた。

パヘスと映像を見返したというイーベルコーチ。パヘスは当時「打球が高すぎてジャンプしても届かなかった」と判断したという。ワトソンさんは「彼はジャンプしようとしているように見えましたが、ボールが高すぎると分かった瞬間にジャンプをせず、クッションボールの処理に切り替えたとのことです」と、詳細を明かした。

ノーヒットノーランの大記録が懸かっている状況で、一か八かで捕球を試みるべきとの考えにイーベルコーチは理解を示す。ただ、打球を追っていたパヘスには捕球する確率が0％だという判断が浮かんでいたという。

総合的な見解として、ワトソンさんは「ディノが言っていたのは、必要な状況では一か八かのプレーをするべきだ。しかし、最終的には彼は打球を正しく読んで正しいプレーをしたということです」と明かし、パヘスのプレーには妥当性を感じたようだ。



