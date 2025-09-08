8日に発表

女子ゴルフの小祝さくら（ニトリ）が8日、今季の残り試合を欠場し、手術を受ける決断をしたとマネジメント事務所が発表した。TFCC損傷（尺骨側手関節三角線維軟骨複合体損傷）と診断されたという。

左手首痛で欠場が続いていた小祝。TFCC損傷とは、手首（特に小指側）にある軟骨と靱帯の複合体である「三角線維軟骨複合体（TFCC）」が損傷した状態。特にクラブを振るなどの回旋運動を行う際に痛みが伴い、ゴルファーはじめ手首を酷使するスポーツ選手にみられる症状となる。

マネジメント契約を結ぶAMDスポーツインターナショナルは、「安静、固定器具、リハビリなどの保存療法で一定の症状改善はしたものの、この部位は手首の安定性や回旋動作に重要な役割を担っており、今後の競技への影響や選手生命を考慮し、慎重に医師と検討を重ねた結果、早期に試合復帰するためにも手術を受ける決断をいたしました」と報告。今季残り試合の欠場を発表した。

小祝は「このたびは、多くの皆さまにご心配をおかけしております。大好きなゴルフをこれからも続けていくため、今は無理せず、治療に専念をして、また元気な姿で皆さまの前でプレーできるように努力してまいります。これからも温かく見守って頂けると嬉しいです」とコメントしている。



