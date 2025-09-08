ガラススリット扉など意匠性の高い扉に対応！スガツネ工業「ドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先)」
スガツネ工業は、2025年9月8日より、ドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先)の本格販売を開始します。
スガツネ工業「ドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先)」
スガツネ工業は、2025年9月8日より、ドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先)の本格販売を開始。
適応ドア質量は15〜40kg、適応ドア幅は500〜900mmです。
LDD-K取付状態(引き)
本体(左)と受座(右)
【背景】
同社開発品の「ドアダンパーLDDシリーズ」は、室内のドアをゆっくり閉める製品として高い人気を誇り、2011年にはグッドデザイン賞を受賞しました。
その後ラインナップを追加し、約15年間の販売実績がある好評のシリーズです。
ただ、ガラススリットが入った意匠性の高いドアなど、取り付けが難しいケースもありました。
そこで、そのようなドアにも対応できるよう、コンパクトで出っ張りが少ないドアダンパーを開発するに至りました。
また、近年のDIYブームを受け、一般の方でもテンプレート使用で戸先に簡単に後付けできる仕様となっています。
ドアダンパーLDD-S型
トアダンパーLDD-V型
【特長】
◆戸先に後付けできる“コンパクトデザイン”
アームに機構部品を集約し、一般的な後付けドアダンパーよりコンパクトに。
扉側に取り付く受座も出っ張りが少なく、目立ちにくいデザインです。
ダンパー作動角度は約5°で、この範囲でもカクつかず、スムーズにソフトクローズします。
ノイズレスなデザイン
◆“様々な意匠の扉”に対応
戸先に取り付き、ハンドルのケースラッチに必要な芯材サイズに収まる設計です。
そのためガラススリットなど様々な意匠の扉に対応します。
ガラススリット扉にも対応
◆取付・調整が“さらに簡単に”
戸先取付のため丁番の軌跡の影響を受けにくく、丁番に合わせるための細かな位置調整が不要で、組み合わせの自由度が高く(※1)、施工性に優れます。
また、速度調整の範囲が従来品より広くなりました。
※1一部の中軸ピボットヒンジを除く
取付・調整が簡単
仕様表
【その他】
同社では、本製品のほか広い角度でゆっくり閉まり吊元に面付できるLDD-S型、扉を閉じると金具が完全に隠れフラットな空間を作れるLDD-V型、その重量扉用のLDD-V100型など、ニーズに合わせたドアダンパーを展開してきました。
また、LDDシリーズと併用できるアームストッパーや丁番もあり、扉まわりの部品を数多く揃えています。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ガラススリット扉など意匠性の高い扉に対応！スガツネ工業「ドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先)」 appeared first on Dtimes.