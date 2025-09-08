ガラススリット扉など意匠性の高い扉に対応！スガツネ工業「ドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先)」

スガツネ工業は、2025年9月8日より、ドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先)の本格販売を開始します。

スガツネ工業「ドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先)」

スガツネ工業は、2025年9月8日より、ドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先)の本格販売を開始。

適応ドア質量は15〜40kg、適応ドア幅は500〜900mmです。

LDD-K取付状態(引き)

本体(左)と受座(右)

【背景】

同社開発品の「ドアダンパーLDDシリーズ」は、室内のドアをゆっくり閉める製品として高い人気を誇り、2011年にはグッドデザイン賞を受賞しました。

その後ラインナップを追加し、約15年間の販売実績がある好評のシリーズです。

ただ、ガラススリットが入った意匠性の高いドアなど、取り付けが難しいケースもありました。

そこで、そのようなドアにも対応できるよう、コンパクトで出っ張りが少ないドアダンパーを開発するに至りました。

また、近年のDIYブームを受け、一般の方でもテンプレート使用で戸先に簡単に後付けできる仕様となっています。

ドアダンパーLDD-S型

トアダンパーLDD-V型

【特長】

◆戸先に後付けできる“コンパクトデザイン”

アームに機構部品を集約し、一般的な後付けドアダンパーよりコンパクトに。

扉側に取り付く受座も出っ張りが少なく、目立ちにくいデザインです。

ダンパー作動角度は約5°で、この範囲でもカクつかず、スムーズにソフトクローズします。

ノイズレスなデザイン

◆“様々な意匠の扉”に対応

戸先に取り付き、ハンドルのケースラッチに必要な芯材サイズに収まる設計です。

そのためガラススリットなど様々な意匠の扉に対応します。

ガラススリット扉にも対応

◆取付・調整が“さらに簡単に”

戸先取付のため丁番の軌跡の影響を受けにくく、丁番に合わせるための細かな位置調整が不要で、組み合わせの自由度が高く(※1)、施工性に優れます。

また、速度調整の範囲が従来品より広くなりました。

※1一部の中軸ピボットヒンジを除く

取付・調整が簡単

仕様表

【その他】

同社では、本製品のほか広い角度でゆっくり閉まり吊元に面付できるLDD-S型、扉を閉じると金具が完全に隠れフラットな空間を作れるLDD-V型、その重量扉用のLDD-V100型など、ニーズに合わせたドアダンパーを展開してきました。

また、LDDシリーズと併用できるアームストッパーや丁番もあり、扉まわりの部品を数多く揃えています。

