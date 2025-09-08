韓国政府が今年に入り先月末までに韓国銀行から累積150兆ウォンに迫る資金を借り入れたことがわかった。

国会企画財政委員会所属の朴成訓（パク・ソンフン）議員（国民の力）が8日に韓国銀行から提出させた資料によると、韓国政府は8月の1カ月間に韓国銀行から31兆6000億ウォンを一時借り入れた。

1〜8月の累積借入は145兆5000億ウォンに達し、これまで過去最大だった前年同期の127兆9000億ウォンより13．8％増加した。政府は1月に5兆7000億ウォンをはじめ、2月に1兆5000億ウォン、3月に40兆5000億ウォン、4月に23兆ウォン、6月に17兆9000億ウォン、7月に25兆3000億ウォンなどを韓国銀行から借り入れた。

大統領選挙直前の5月だけ借入と償還が中断されたが、残りの期間には毎月借入があった。政府は8月中に8兆9000億ウォンの一時借入金を韓国銀行に償還して8月末の残高は22兆9000億ウォンと集計された。

韓国銀行の対政府一時貸付制度は政府が会計年度中の歳入と歳出の時差により発生する一時的な資金不足を埋め合わせるために活用する手段だ。個人が都市銀行でマイナス通帳を開設し必要な時に資金を借り入れるのと似ている。

韓国政府がいわゆる「韓国銀行のマイナス通帳」をたくさん使うほど歳出より歳入が不足し、財源を臨時に調達する事例が多いという意味だ。財政執行と税収の流れの不一致が大きくなるほど利用規模が大きくなる傾向がある。

韓国政府は先月29日に総支出728兆ウォン規模の来年度予算案を発表した。今年の本予算673兆3000億ウォンより8．1％増えた水準だ。具潤哲（ク・ユンチョル）副首相兼企画財政部長官は会見で「景気回復の火種を成長の花火に広げるためには財政が呼び水の役割をしなければならない」として拡張財政を予告した。

パク・ソンフン議員は「李在明（イ・ジェミョン）政権が韓国銀行のマイナス通帳に依存して過去最大規模の一時借入を繰り返している。拡張財政を叫ぶのに先立ち歳入基盤強化と支出構造調整に向けた根本対策から用意しなければならない」と促した。