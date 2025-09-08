ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！

今回は、『PEANUTS』の「スヌーピー」コーナーローソファーセットを紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」コーナーローソファーセット

価格：小 52,900円（税込）、大 59,900円（税込）

※別途大型商品送料必要：2,490円(税込)

サイズ：

・小：幅175、奥行135、高さ33(モチーフ除く)cm

・大：幅205、奥行165、高さ33(モチーフ除く)cm

敷物サイズ：小：150×110cm、大：180×140cm

仕様：背もたれクッション、マットの連結のみ取り付け ※敷きパッドのみ手洗い可

付属品：クッション1個

販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

のんびりくつろげるスペースができる、「スヌーピー」のコーナーローソファーセットが登場！

お部屋のコーナーに置くだけで、遊んだりくつろいだりできるスペースに早変わりします。

お部屋の広さに合わせて選べる、小と大の2サイズ展開。

どちらのサイズにも、かわいい「ウッドストック」のクッションが付いています。

お部屋にさりげなく『PEANUTS』の世界観を演出できるインテリアです☆

小 コーナーローソファーセット「スヌーピー」

2辺に背もたれクッションが付いたローソファー。

小サイズでも、広々くつろぎスペースに。

お子さまのプレイスペース＆お昼寝場所にもぴったりです☆

モノトーンカラーがおしゃれなソファー。

後ろから見てもシンプルでインテリアに馴染みます。

マットと背もたれクッションはファスナーで連結。

体をあずけてゆったりくつろげます。

背もたれクッションとマットは、ファスナーを開けば取り外し可能。

背もたれクッション同士もバラバラに。

背もたれクッションの中材はチップウレタンフォーム。

しっかりと身体を支えてくれます。

さらに、背もたれクッションには、「スヌーピー」の顔を刺繍で表現。

そして、「チャーリー・ブラウン」が着ているTシャツの模様にそっくりな柄も！

遊び心ある、おしゃれなデザインです。

また、敷きパッドとクッションは面ファスナーでズレを防止。

それぞれ取り外して収納可能です。

マットは、床付きを感じにくい厚さ。

マットには防音効果があり、階下への生活音をやわらげるので、お子さまが遊ぶスペースにもぴったりです！

敷パッドは手洗い可能！

気になる汚れも手軽に洗い落とせるのも嬉しいポイントです。

大 コーナーローソファーセット「スヌーピー」

小よりもひとまわり大きなサイズの、コーナーローソファーセットもラインナップ。

大サイズは、大人も寝転べる大きさです！

置くだけで、広々としたくつろぎスペースが完成します。

※写真のソファーは「ダブルコーナーローソファーセット「スヌーピー」」の大サイズです

やわらかく、ふっくらとした触り心地の「ウッドストック」のクッションとともに、「スヌーピー」の世界観をお部屋に作り出す、ローソファーセット。

『PEANUT』ファンの方必見のインテリアです☆

お部屋に手軽にくつろぎスペースが作れる、「スヌーピー」のローソファーセット！

『PEANUTS』の「スヌーピー」コーナーローソファーセットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

