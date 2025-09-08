ウッドストックのクッション付き！ベルメゾン「スヌーピー」コーナーローソファー
ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！
今回は、『PEANUTS』の「スヌーピー」コーナーローソファーセットを紹介します☆
ベルメゾン「スヌーピー」コーナーローソファーセット
価格：小 52,900円（税込）、大 59,900円（税込）
※別途大型商品送料必要：2,490円(税込)
サイズ：
・小：幅175、奥行135、高さ33(モチーフ除く)cm
・大：幅205、奥行165、高さ33(モチーフ除く)cm
敷物サイズ：小：150×110cm、大：180×140cm
仕様：背もたれクッション、マットの連結のみ取り付け ※敷きパッドのみ手洗い可
付属品：クッション1個
販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」
のんびりくつろげるスペースができる、「スヌーピー」のコーナーローソファーセットが登場！
お部屋のコーナーに置くだけで、遊んだりくつろいだりできるスペースに早変わりします。
お部屋の広さに合わせて選べる、小と大の2サイズ展開。
どちらのサイズにも、かわいい「ウッドストック」のクッションが付いています。
お部屋にさりげなく『PEANUTS』の世界観を演出できるインテリアです☆
小 コーナーローソファーセット「スヌーピー」
2辺に背もたれクッションが付いたローソファー。
小サイズでも、広々くつろぎスペースに。
お子さまのプレイスペース＆お昼寝場所にもぴったりです☆
モノトーンカラーがおしゃれなソファー。
後ろから見てもシンプルでインテリアに馴染みます。
マットと背もたれクッションはファスナーで連結。
体をあずけてゆったりくつろげます。
背もたれクッションとマットは、ファスナーを開けば取り外し可能。
背もたれクッション同士もバラバラに。
背もたれクッションの中材はチップウレタンフォーム。
しっかりと身体を支えてくれます。
さらに、背もたれクッションには、「スヌーピー」の顔を刺繍で表現。
そして、「チャーリー・ブラウン」が着ているTシャツの模様にそっくりな柄も！
遊び心ある、おしゃれなデザインです。
また、敷きパッドとクッションは面ファスナーでズレを防止。
それぞれ取り外して収納可能です。
マットは、床付きを感じにくい厚さ。
マットには防音効果があり、階下への生活音をやわらげるので、お子さまが遊ぶスペースにもぴったりです！
敷パッドは手洗い可能！
気になる汚れも手軽に洗い落とせるのも嬉しいポイントです。
大 コーナーローソファーセット「スヌーピー」
小よりもひとまわり大きなサイズの、コーナーローソファーセットもラインナップ。
大サイズは、大人も寝転べる大きさです！
置くだけで、広々としたくつろぎスペースが完成します。
※写真のソファーは「ダブルコーナーローソファーセット「スヌーピー」」の大サイズです
やわらかく、ふっくらとした触り心地の「ウッドストック」のクッションとともに、「スヌーピー」の世界観をお部屋に作り出す、ローソファーセット。
『PEANUT』ファンの方必見のインテリアです☆
お部屋に手軽にくつろぎスペースが作れる、「スヌーピー」のローソファーセット！
『PEANUTS』の「スヌーピー」コーナーローソファーセットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ウッドストックのクッション付き！ベルメゾン「スヌーピー」コーナーローソファー appeared first on Dtimes.