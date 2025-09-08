女子ゴルフでツアー通算１２勝の小祝さくら（２７）＝ニトリ＝の所属マネジメント事務所は８日、故障箇所が「ＴＦＣＣ損傷（尺骨側手関節三角繊維軟骨複合体損傷）」と診断され、手術を受けると発表した。

左手首痛の状況が思うように回復に向かわないため、新たな専門医の診断を受けたところ、診断されたという。今後の競技への影響や選手生命を考慮し、慎重に医師と検討を重ねた結果、早期に試合復帰するための決断で、シーズン途中での手術のため、今季残り試合は欠場するとした。

小祝はマネジメント事務所を通じて「このたびは、多くの皆さまにご心配をおかけしております。大好きなゴルフをこれからも続けていくため、今は無理をせず、治療に専念して、また元気な姿で皆さまの前でプレーできるように努力してまいります。これからも温かく見守って頂けると嬉しいです」とコメントした。

マネジメント事務所によるとＴＦＣＣ損傷とは手首（特に小指側）にある軟骨と靱帯の複合体「三角繊維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）」が損傷した状態で、特にクラブを振るなどの回旋運動を行う際に痛みが伴い、ゴルファーをはじめとする手首を酷使するスポーツ選手にみられる症状だという。小祝の場合は安静や固定器具、リハビリなどの保存療法で一定の症状改善はあったというが、手首の安定性や回旋動作重要な役割を担う箇所であることから、将来も見据えて手術を決めた。

小祝はツアー通算１２勝目を挙げた７月の明治安田レディスの翌週、大東建託・いい部屋ネットレディースの第２ラウンドを終えたところで左手首痛のためキャリアで初めて棄権。その後は出場を予定していたＡＩＧ全英女子オープンや、地元北海道開催で所属のニトリレ・ディースなど７週連続で出場を取りやめていた。