¡ÚÎ¦¾å¡Û16ºÐ¡¦À¶¿å¶õÄ·¡¢¥ê¥ì¡¼»ø¤Ï1Áö¤ò´õË¾¡Ö»ý¤ÁÌ£¤ò°ìÈÖ½Ð¤»¤ë¡×¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ø¡Ö¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê13Æü³«Ëë¡¢¹ñÎ©¡Ë¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃË»Ò¥ê¥ì¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿À¶¿å¶õÄ·¡Ê¤½¤é¤È¡¢16¡áÀ±ÎÇ¡Ë¤¬8Æü¡¢ÀÐÀî¡¦¶âÂô»ÔÆâ¤ÎÆ±¹»¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç10ÉÃ00¤ÎÆüËÜ¹â¹»µÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿À¶¿å¶õÄ·¡ÊÀ±ÎÇ¹â¡Ë¤Ï¡¢ÃË½÷º®¹ç1600¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼ÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¹»À¸¤È¤·¤ÆÎ×¤àÂçÉñÂæ¤Ø¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Áö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤ÇÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¹Í¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ö¥ê¥ì¡¼»ø¡×¤Î¸õÊä¤Ï¡¢À¶¿å¤Ë²Ã¤¨¤Æ¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¢¼éÍ´ÍÛ¡ÊÂçÅìÂç¡Ë¡¢¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥¡¼¥à¡ÊÅì¥ì¡Ë¡¢Âç¾åÄ¾µ¯¡ÊÀÄ¿¹¸©Ä£¡Ë¡¢°æ¾åÄ¾µª¡ÊÁáÂç¡Ë¡¢¾®ÃÓÍ´µ®¡Ê½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¡¢ÌøÅÄÂçµ±¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¡¢±ÂôÈô±©¡ÊJAL¡Ë¡¢ÈÓÄÍæÆÂÀ¡Ê¥ß¥º¥Î¡Ë¡¢¿åµ×ÊÝÞû»ê¡ÊµÜºê¸©¥¹¥Ý¶¨¡Ë¤ÈÁíÀª11¿Í¡£Â¿»ÎºÑ¡¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿Ãæ¡¢ºÇÇ¯¾¯¤ÇÍ£°ì¤Î¹â¹»À¸¤Ï¡Ö1Áö¡×¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö1Áö¤òÁö¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢1Áö¤¬¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò°ìÈÖ½Ð¤»¤ë¡£º£µ¨¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï10ÉÃ00¤ÇÆ±¤¸¥¿¥¤¥à¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ëÊý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½Áª¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¡¢¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×
¡¡1Áö¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤ÏÀ±ÎÇ¹âÎ¦¾åÉô¸ÜÌä¤ÎÀ¾ÌîÌï´õ¤µ¤ó¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ö¥í¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ë¤«¤éÂ¤¬Î¥¤ì¤ë¤Î¤¬Â®¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥à¤¬À¨¤¯Â®¤¤¡£¤½¤ì¤È¸µ¡¹¤Ï200¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¥ê¥ó¥°¤âÆÀ°Õ¡×¡£¤¢¤¹9Æü¤Ë¶âÂô¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢10Æü¤«¤éÎý½¬¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ê¥ì¡¼¥¹¤Î¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿16ºÐ¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£