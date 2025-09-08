元衆院議員でタレントの杉村太蔵（46）が8日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に出演。石破茂首相の辞任表明についてコメントした。

石破氏は7日、首相官邸で会見し、「このたび私は自由民主党総裁の職を辞することといたしました」と述べた。首相の座も退き、次期総裁選にも出馬しない意向を示した。

番組では、石破首相の急転直下の辞任の背景として、6日に行われた3者会談の存在を取り上げた。会談には石破首相、菅義偉副総裁、小泉進次郎農相が出席し、「臨時総裁選の実施」や「石破首相の退陣」について意見を交わしたとされており、自発的な辞任を促された可能性があるとみられている。

こうした経緯を踏まえ、杉村は「野党やメディア、国民の皆さんが石破さんやめろっていうのは分かりますけど、自民党内部で“石破やめろ”っていうのは、僕は違うんじゃないかなと思っている」と私見を述べた。

さらに「インドのモディ首相も遠くからいらっしゃって、これから日本とインドの関係を良くしましょうと。それから韓国の大統領も忙しい中来てくれて。これから日韓関係を発展していきましょうと。そこまで言って辞めてしまうと。閣僚も1年経たずにやめさせられちゃうっていうのは…どんな人でも1年じゃなかなか仕事できないです。最低3年やってもらう、そういう政治をつくってもらいたい」と訴えた。