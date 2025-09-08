¿ÀÅÄÇì»³¤ÈÃæÂ¼»âÆ¸¤¬¡Ö±é·Ý¿Þ´Õ¡×¤ÇÂÐÃÌ¡¡»âÆ¸¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î»ÈÌ¿¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼»âÆ¸¡Ê52¡Ë¤È¹ÖÃÌ»Õ¤Î¿ÀÅÄÇì»³¡Ê42¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇNHK¤Î±é·ÝÈÖÁÈ¡Ö¿ÀÅÄÇì»³¤Î±é·Ý¿Þ´Õ¡×¡Ê10·î26Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍËÁ°5¡¦20¡Ë¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»âÆ¸¤Ï¡ÖÇì»³¤µ¤ó¤Ï°ú¤½Ð¤·Êý¤¬¾å¼ê¡£ÉáÃÊ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ì¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï2011Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿±é·Ý¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡¢Ëè²ó¡¢¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤¦¡£Íî¸ì²È¤Ê¤É¤Î·Ý¿Í¤¬ÈÖÁÈ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢1¥·¥ê¡¼¥º6¡Á7ËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£Çì»³¤Ï¹ÖÃÌ»Õ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Îµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè1²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÇì»³¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤Ç¡¢»âÆ¸¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¼ýÏ¿¤¬½éÂÐÌÌ¡£Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤äº£Ç¯1·î4Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»âÆ¸¤¬¹Ô¤Ã¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹DOUKI¤È¤ÎÆþ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¼ýÏ¿¤Î¥È¡¼¥¯¤ÏÂç¤¤¤ËÃÆ¤ó¤À¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ÎÏÃÂê¤ÎÂ¿¤µ¤Ë2¿Í¤Ï¤·¤ã¤Ù¤êÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç°ìÃ×¡£Çì»³¤Ï¡Öº£Æü¤Û¤É¼ò¤¬¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿Æü¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈºÇÂçµé¤Î»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»âÆ¸¤Ï¼ýÏ¿¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤â²ÎÉñ´ì¤Ø¤Î°¦¤òÇ®ÊÛ¡£¡ÖÅÁÅý¡¢ÅÁÅý¤Ç¤¿¤À¸Å¤¯¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¸Å¤¯¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤ËÀ¸¤¤ë±é·à¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä³×¿·¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤ÆÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÇ®¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Çì»³¤â¡Öº£¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤È¤«¤ÇÉ½¸½¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¸ÅÅµ¤Ï¼«Í³¤ÇºÇ¶¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ÎÉñ´ì¤Ê¤ó¤Æ¥í¥Ã¥¯Àº¿À¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ê¡¼¥¡¼¤À¤·¡¢¶á¿ÆÁê´¯¡Ê¤½¤¦¤«¤ó¡Ë¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬·Ý¤ÇÍÍ¼°Èþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í´Ö¤Î¶È¤¬¤½¤³¤Ë¤ÏÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÅÅµ·ÝÇ½¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£