「ディストラクション・ベイビーズ」「宮本から君へ」などで知られる気鋭、真利子哲也監督が日本、台湾、米国の合作映画「Ｄｅａｒ Ｓｔｒａｎｇｅｒ／ディア・ストレンジャー」（１２日公開）に挑んだ。

米国で暮らす夫婦の姿を通して「コミュニケーションを取っていくうちにすれ違い、愛に振り回されてしまう悲劇を描こうと思った」と話す。

合作の企画が始まったのは２０１９年。ハーバード大客員研究員として米国に滞在中、シカゴ国際映画祭の審査員を務めるなどして、現地のプロデューサーや脚本家と知り合った。「米国で１年間暮らし、自分がアジア人であることをすごく意識するようになった。すれ違うこと、わかり合えないことの複雑さを米国で映画にしようと、脚本を書き始めました」

ニューヨークで暮らす日本人の夫（西島秀俊）と台湾系米国人の妻（グイ・ルンメイ）。仕事や育児、老親の介護などを抱えながら生活する２人は、余裕がなく、つい本音を漏らしてしまうことも。幼い息子が誘拐されたことをきっかけにある秘密が明らかになり、夫婦の溝は深まっていく。

夫婦がすれ違う大きな要因が、言語の違いだ。２人の会話は英語が基本だが、けんかになれば、英語で話すのはもどかしく、夫は日本語、妻は中国語が口をついて出てしまう。「夫婦は日常、さんざんしゃべりあっているのに、結局はわかり合えていない。２人とも真剣なんだけど、言語のレベルで会話しているだけ」

西島もルンメイも、母国語は英語でない。「米国での撮影を一番不安に感じるのは俳優では」と懸念し、「撮影前に脚本の読み合わせを十分行って、役のイメージなどについて語り合った」と言う。

肉体的な暴力を描いた「ディストラクション・ベイビーズ」「宮本から君へ」と比べると、今作は抑制的に見えるかもしれない。だが、「セリフの応酬は、過去作を引きずっているのでは」と話した。