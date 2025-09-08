タレントのイモトアヤコ（39）が、公園で撮影した3歳長男との親子ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】「横顔似てる」3歳長男との2ショット（複数カット）

イモトは2019年、自身が出演する日本テレビ系バラエティー番組『世界の果てまでイッテQ！』のディレクター・石崎史郎と結婚。2022年1月には第1子となる男の子が誕生したことを報告していた。

Instagramでは、長男との日常をたびたび発信していて、神奈川県にある「電車とバスの博物館」を訪れた際の2ショットや、2人旅で石川県を満喫する様子などをアップ。「横顔似てるー」「近距離の後ろ姿はイモトさん似。全体の雰囲気は石崎さん似」などと話題になっていた。

3歳長男と公園で親子ショット

2025年9月6日の投稿では、白のTシャツにショートパンツ、キャップを合わせたコーディネートで長男と公園で遊ぶ様子を披露。「夏の公園コーデ。いつでも走れるけど蚊に刺されまくる」とつづっている。

イモトの投稿には、「お子様大きくなりましたね」「可愛い親子」「若々しい。少し年の差のある姉弟みたいです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）