ºù°æÆüÆà»Ò¡Ö¤ª¤·¤ê¤ò¤¹¤´¤¯ÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¶Ú¥È¥ì¤ÇÆÀ¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸ì¤ë
¡¡ºù°æÆüÆà»Ò¤¬9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Öºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥Àー¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶Ú¥È¥ì°¦¤ò¸ì¤ëºù°æÆüÆà»Ò
¡¡ºòÇ¯·ÝÇ½³èÆ°10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ºù°æÆüÆà»Ò¤ÎÆ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ëÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤ò¼Ì¤·½Ð¤·¡¢²û¤«¤·¤µ¤È°¦¤ª¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥«¥ì¥ó¥Àー¥Ö¥Ã¥¯¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢Æüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤äÑÛ¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë11·î¤Î¥Úー¥¸¤òÁª¤ó¤À¡£¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÅìµþÍ´¤µ¤ó¤¬¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÂ®¤¤Êý¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ò4¡¢5Âæ»È¤¤Ê¬¤±¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤ë¤Î¤¬Â®¤¤¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÁá¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¿å¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍèÂ¸µ¤¬Ç¨¤ì¤ëÄøÅÙ¤Î»£±Æ¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤ó¤º¤ó±ü¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£³¤¤Ê¤Î¤ÇÉ÷¤â¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤°è¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¾Ð´é¤ÎÃæ¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÉ÷¤ä¸÷¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ì¿¿¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åì¤µ¤ó¤ÎÏÓ¤¬¸÷¤ë¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥¬¥Ï¥¬¥Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Åì¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤¿»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©´Û»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥ì¥ó¥Àー»£±Æ¡£»£±ÆÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡È±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ï¡Ø³¤³°¤Ç»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀéÍÕ¤À¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°Û¹ñ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÉº¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´Û»³¤Ë¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂµ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥ì¥ó¥Àー»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤³¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢ÇØÃæ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯Ã»¤¤¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥À¥Ü¥Ã¤È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñー¥Ä¥Ñー¥Ä¤ÇÈ©¤¬¸«¤¨¤ë°áÁõ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö»ä¤¬10Âå¤Îº¢¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊÔ½¸¤ÎÊý¤¬¡ØµÓ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤ÆË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤ª¤·¤ê¤ò¤¹¤´¤¯ÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤·¤ê¤ÈÂÀ¤â¤â¤Î¤É¤Ã¤Á¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Éô°Ì¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤Ï¤¢¤ì¤ò¡È¤¢¤·¤ê¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È¤¢¤·¤ê¡É¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¤ª¤·¤ê¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Á°¤è¤ê¤â¤â¤ÎÌÌÀÑ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÓ¤¬ÀÎ¤è¤ê¤â¥¹¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤¿ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤ò´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö°Õ¼±Åª¤ËÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÀÔÃìµ¯Î©¶Ú¤È¤¤¤¦ÇØÃæ¤Î¿¿¤óÃæ¤Î¶ÚÆù¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃÃ¤¨¤ë¤È»ÑÀª¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤Ï¤¹¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ë¥é¥¤¥È¤Î±Æ¤ÇÀÔÃìµ¯Î©¶Ú¤¬¤¯¤Ã¤¤êÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡£¤½¤ÎÀÔÃìµ¯Î©¶Ú¥«¥Ã¥È¤â¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥«¥ì¥ó¥Àー¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤â¶ÚÆù¤òÈäÏª¡£¡Ö¡ÊÀÔÃìµ¯Î©¶Ú¤Î¡Ë¹Â¤ò¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¿¼¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÇØÃæ¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÇØÃæ¤òÃÃ¤¨¤ë¤Ê¤é¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¤ÏÌòÅª¤Ë¶ÚÆùÎ´¡¹¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ìò¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥Àー¥Ö¥Ã¥¯¤òÈ¯Çä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤¬¡¢¤³¤Î»£±Æ¤Ë¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êºø³Ð¤òµ¯¤³¤µ¤»¤ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È4¥ö·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»Ä¤·¡¢²ñ¸«¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë