『月刊プリンセス』刊行50周年記念イベント　『茉莉花官吏伝』『刀剣乱舞』作者のサイン会決定

1974年12月に創刊し秋田書店から発行される『月刊プリンセス』が刊行50周年を突破した。

【画像】『月刊プリンセス』50周年記念ポップアップショップで販売されるグッズ

節目を記念して開催される「『月刊プリンセス』50周年記念ポップアップショップ」の大阪会場にて「刀剣乱舞 あうとどあ異聞 刀剣野営」ikra、「茉莉花官吏伝～後宮女官、気まぐれ皇帝に見初められ～」高瀬わかのリアルサイン会が実施される。サイン会の抽選申し込みは9月5日（金）19時から受付開始される。『「月刊プリンセス」50周年記念ポップアップショップ at マンガ展』ではオリジナルグッズも販売される。

■大阪会場サイン会情報『「刀剣乱舞 あうとどあ異聞 刀剣野営」ikra先生／「茉莉花官吏伝～後宮女官、気まぐれ皇帝に見初められ～」高瀬わか先生』登壇者：ikra／高瀬わか日時：2025年10月4日（土）場所：マンガ展 天王寺／天王寺ミオ 本館 12F〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-39 12F

■抽選申込スケジュールエントリー期間：2025年9月5日（金）19:00～2025年9月10日（水）23:59当落発表：2025年9月12日（金）頃販売方法：当選者のみにメールで連絡される。

「刀剣乱舞 あうとどあ異聞 刀剣野営」ikra先生 リアルサイン会【第1部】集合時間11:40／開始時間12:00【第2部】集合時間12:20／開始時間12:30【第3部】集合時間12:50／開始時間13:00【第4部】集合時間13:20／開始時間13:30

「茉莉花官吏伝～後宮女官、気まぐれ皇帝に見初められ～」高瀬わか先生 リアルサイン会【第1部】集合時間14:40／開始時間15:00【第2部】集合時間15:20／開始時間15:30【第3部】集合時間15:50／開始時間16:00【第4部】集合時間16:20／開始時間16:30

※ikra先生、高瀬わか先生両サイン会への同時申込も可能。※各回完全入れ替え制。※各回の集合時間厳守※サイン会の会場は「マンガ展 天王寺」と同じ天王寺ミオ本館にて開催されるが、異なるスペースとなる。サイン会当日も「マンガ展 天王寺」にお越しいただき自由に展示や物販を利用いただくことが可能。ただしサイン会の会場にはサイン会参加者様のみ入場可。

■イベント情報『「月刊プリンセス」50周年記念ポップアップショップ at マンガ展』入場：無料【東京会場】マンガ展 渋谷会期：2025年9月5日（金）～9月28日（日）時間：10:00～21:00会場：MAGNET by SHIBUYA109 5F（〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10）

【大阪会場】マンガ展 天王寺会期：2025年10月3日（金）～10月26日（日）時間：10:30～20:30会場：天王寺ミオ 本館 6F（〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-39）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）