※本稿は『呪術廻戦≡（モジュロ）』のネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。

『呪術廻戦』（集英社）の作者・芥見下々の短期連載が発表され、作品名のみが明かされていた『≡（以下、モジュロ）』（作画は西尾維新原作の『暗号学園のいろは』でも作画を務めた岩崎優次）。「週刊少年ジャンプ 2025年41号」（9月8日発売）にて第1話が掲載されると、『モジュロ』は『呪術廻戦』のスピンオフであることが明らかになった。

【画像】『呪術廻戦≡（モジュロ）』岩崎優次が描く主人公2人

また『モジュロ』の主人公が乙骨憂太と禪院真希の孫にあたる2人の兄妹・乙骨真剣（つるぎ）と乙骨憂花（ゆうか）であることも話題になっている。『モジュロ』では2人以外にどのような人物が登場するか、本編『呪術廻戦』の登場人物をもとに予想したい。

『モジュロ』の舞台は2018年に開始された死滅回游から68年後。当時、呪術高専の学生であった虎杖悠仁たちの年齢は80歳程であると予想できる。もちろん老いた虎杖たちが登場することも考えられるが、乙骨の死もあり、全員が存命のまま再登場することは考えにくい。ただ乙骨真剣・憂花の存在から、虎杖たちの子孫が登場する可能性は十分にあるだろう。

『モジュロ』では虎杖のこども・孫が登場するのだろうか……。虎杖の子孫が登場するとなると、乙骨と同じく虎杖もだれかと結婚している様子が描かれるかもしれない。

虎杖と言えば、中学時代の同級生・小沢優子との関係がたびたび描かれてきた。小沢が最初に登場したのは第64話「そういうこと」。小沢は虎杖の連作先を聞きたいと思っていたりなど「（釘崎曰く）そういうこと」なのだが、当の虎杖は小沢のことを他者と平等に見ていることが描かれていた。

ただ、単行本最終巻・30巻に収録されたエピローグでは、小沢と虎杖が2人の地元である仙台にて再会する様子が描かれている。このエピローグでは雪の降る東北の地で「（釘崎曰く）大人の階段の前に立った」瞬間が描かれており、虎杖と小沢の関係の行く末を示唆するものであった。果たして2人の関係は『モジュロ』で明かされるのだろうか。

本編では虎杖とともに、伏黒恵も来栖華との関係を匂わせる様子が描かれていた。幼いころに出会っていた伏黒と来栖であるが、来栖は伏黒に恩を感じていた。また死滅回游にて来栖が伏黒を助けた際、来栖に受肉していた「天使」は「まず君を助けた理由だが／華（来栖）は君を以前ーー」と口走り、来栖が慌ててごまかす姿も描かれている。

宿儺戦を終えた後には伏黒の「責任は取る／これからは俺が来栖の右腕になるよ」という言葉に、来栖は「式はいつにしますか？」と赤面しながら返した。その場で伏黒は「そういう意味では／なく／任務が／あるので／あとで／話そう」とカタコトで返答していたが、果たして『モジュロ』で伏黒と来栖のその後は描かれるのか。

ちなみに『モジュロ』では「宇佐美」の名が多く登場していた。おそらく、ここでの宇佐美とは本編で描かれていた一級術師・宇佐美にまつわる人物であろう。

宿儺との決戦時の回想にて「最強の一級術師は誰？」への返答として日下部の口から「俺と宇佐美以外の誰か」と突如登場した謎の一級術師・宇佐美。単行本28巻のオマケとして描かれたイラストでは、五条悟に「僕あの人キラーイ」と言われたり、冥冥に「……覚えなくていいよ」と言われたりなど、謎の多い人物のまま本編の幕は下りていた。

ただ宇佐美の容姿は28巻にしっかりと描かれており、日下部によると「宇佐美は上の命令しか聞かねぇし／言われたことしかやんねぇからアイツら（五条・冥冥）と相性が悪い」らしい。呪術高専内の人物の中でも異質な宇佐美の人物像が『モジュロ』では子孫、もしくは本人の登場によって明らかになるのかーー。

虎杖や伏黒の子孫、宇佐美の人物像。そして彼ら以外の登場人物が『モジュロ』へどのように絡んでくるのか。乙骨真剣・憂花の物語とともに注目したいところだ。

乙骨真剣・憂花の物語には、乙骨憂太の遺した指輪が強く関与していくだろう。『呪術廻戦』本編では虎杖が祖父の遺言のもと、苦しみながらも強く在ろうとする姿が描かれた。呪いだけでなく、遺言や遺品に込められた思いも子へと、孫へと廻っていく。『東京都立呪術高等専門学校』からはじまった物語が、再び廻り始める。

（文=加藤かづき）