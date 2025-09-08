見た目も、使い心地も、心地よく。木目調チェスト【アイリスオーヤマ】のチェストがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
しまうたび、ほっとする。やさしい風合いと確かな収納力【アイリスオーヤマ】のチェストがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのチェストは、柔らかな風合いで空間にぬくもりを与える。どこか心優しくなるような佇まいで、どんな部屋にも自然に馴染む。
引き出しは取っ手のないハンドルレスタイプで、フラットな省スペース設計。金属スライドレール付きのため、軽い力でスーッとなめらかに開閉できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
収納力も十分で、引き出しの深さは約11.5センチメートル。厚手の衣類も余裕で収まり、日常使いに便利。引き出し1段あたりの収納目安は、（小）Yシャツ4枚・バスタオル4枚・タオル5枚、（大）Yシャツ8枚・バスタオル10枚・タオル12枚と、たっぷり収納できる。
→【アイテム詳細を見る】
引き出しは最大まで引き出しても落下しない構造で、お子さまから大人まで安心して使える。衣替えの際は、下向きの角度で引き出すことで簡単に取り外し可能。引き出しごと入れ替えられるため、季節の収納もスムーズに行える。
→【アイテム詳細を見る】
さらに、引き出しの裏には補強板を設け、強度をアップ。底抜けを防ぎ、しっかりと収納物を支える設計になっている。
見た目の美しさと使いやすさを両立した、暮らしに寄り添う木目調チェストだ。
しまうたび、ほっとする。やさしい風合いと確かな収納力【アイリスオーヤマ】のチェストがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのチェストは、柔らかな風合いで空間にぬくもりを与える。どこか心優しくなるような佇まいで、どんな部屋にも自然に馴染む。
引き出しは取っ手のないハンドルレスタイプで、フラットな省スペース設計。金属スライドレール付きのため、軽い力でスーッとなめらかに開閉できる。
→【アイテム詳細を見る】
収納力も十分で、引き出しの深さは約11.5センチメートル。厚手の衣類も余裕で収まり、日常使いに便利。引き出し1段あたりの収納目安は、（小）Yシャツ4枚・バスタオル4枚・タオル5枚、（大）Yシャツ8枚・バスタオル10枚・タオル12枚と、たっぷり収納できる。
→【アイテム詳細を見る】
引き出しは最大まで引き出しても落下しない構造で、お子さまから大人まで安心して使える。衣替えの際は、下向きの角度で引き出すことで簡単に取り外し可能。引き出しごと入れ替えられるため、季節の収納もスムーズに行える。
→【アイテム詳細を見る】
さらに、引き出しの裏には補強板を設け、強度をアップ。底抜けを防ぎ、しっかりと収納物を支える設計になっている。
見た目の美しさと使いやすさを両立した、暮らしに寄り添う木目調チェストだ。