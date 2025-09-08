「4度目のMVPが近づいている！」豪快2発の大谷翔平、3年連続の栄冠は“確実”「ボンズと並ぶ可能性は十分にある」

大谷が2打席連発でチームを救った。今年もMVPは確実か(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間9月7日、敵地でのオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場。相手先発の菅野智之から初回の第1打席で中越えの47号ソロを放つと、3回にも同じく中越えの48号ソロを放り込み、2打席連続アーチとした。

【動画】2打席連発だ！大谷翔平が菅野智之から47号・48号を放つ

チームは5−2で勝利し、連敗は5でストップ。前日の同戦では山本由伸がノーヒットノーラン目前の9回二死から一発を浴び、降板後にリリーフが打たれて逆転サヨナラ負けを喫した。

嫌な流れを払拭するかのように、先頭打者アーチを放つと、悠然とベースを一周した。打球速度は109.8マイル（約177キロ）、飛距離411フィート（約125メートル）、角度は23度の一発だった。

これだけではない。3回には打球速度108.2マイル（約174キロ）、飛距離399フィート（約122メートル）、角度27度で中堅へ運び、右手の人差し指を突き上げた。