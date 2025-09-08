¡Ö¤Û¤«¤Î5µåÃÄ¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤¼Æ£Àîºå¿À¤ÏÎò»ËÅª¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤«¡¡¶áÅ´OB¡¦º´Ìî»üµª»á¤Î¹Í»¡¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö3¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡ÖÂ¾µåÃÄ¤Îµç¾õ¡×
ºå¿À¿·¿Í´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï½éÇ¯ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤â»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í»¡¤¹¤ë¡Ö¥·¥²¥ÅªµåÏÀ¡×¡£º£²ó¤Ï9·î7Æü¤Ë¹Åç¤ò2¡Ý0¤Ç²¼¤·¡¢2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¡¢ºÇÂ®V¡¢2°Ì¤Ë17¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤¿Æ£Àîºå¿À¤ÎÂçÁí³ç¡ªËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿º£µ¨¤ò3Âç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¸×¤Î¶¯¤µ¤òºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¼¨¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£³«ËëÀïÁ°¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿7Æü»þÅÀ¤Ç¡¢2°Ì°Ê²¼¤Î¥»5µåÃÄ¤¬¼Ú¶â¤ÈÃù¶âÆÈ¤êÀê¤á¤ÎÂçÆÈÁö¤Ëº´Ìî»á¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤º¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Î°ÂÄê¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î2.12¡¢µß±çËÉ¸æÎ¨¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï°µ´¬¤Î1.93(7Æü¸½ºß¡Ë¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Ç¤ÏºÍÌÚ¡¢Â¼¾å¤ÎÎ¾¥¨¡¼¥¹É®Æ¬¤ËÈ×ÀÐ¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤òÍÊ¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤âµÚÀî¡¢ÀÐ°æÂç¡¢´äºê¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤â´°àú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤Î³ÐÀÃ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Èº´Ìî»á¤ÏÏÃ¤¹¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÅö¤¿¤ì¤Ð°ìÈ¯¤¢¤ë¤¬¡Ä»°¿¶¤âÂ¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤«¡¢º£Ç¯¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£36ËÜÎÝÂÇ¡¢89ÂÇÅÀ¤ÎÂÇ·âÆó´§¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£³ÐÀÃ¤ÎÍ×°ø¤Ë¤ÏÁªµå´ã¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤É¤â¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼éÈ÷ÎÏ¤Î¸þ¾å¤âÂç¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¥ß¥¹¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¼ººö¿ô¤ÏÃæÆü¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î¡Ö53¡×¡Ê7Æü¸½ºß¡Ë¡£ºòÇ¯¡¢23¼ººö¤òµÏ¿¤·¤¿º´Æ£µ±¤¬º£µ¨¤Ï»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ96»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«¡Ö5¡×¤È¼ººö¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âºòÇ¯¤Ï¼éÈ÷¸Ç¤á¡¢ÂåÁöÍ×°÷¤À¤Ã¤¿·§Ã«·ÉÍ¨¤âÍ··â¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¹¥¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤¿¡£¡Ö¡ÊÁ°Ç¤¤Î¡Ë²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î»þ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¼éÈ÷¤Ï¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÏÌÚÏ²¤ò¥·¥ç¡¼¥È¤«¤é³°¤·¡¢¾®È¨¤é¼ã¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ×½êÍ×½ê¤Ç¼éÈ÷¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅê¼êÎÏ¤¬¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤ò½Å»ë¤·¤¿¤³¤È¤â¾¡¤ÁÀ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿23Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¡¤ÁÊý¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¤È¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È·Ð¸³ÃÍ¤âÌ£Êý¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï1ÈÖ¶áËÜ¸÷»Ê¡¢2ÈÖÃæÌîÂóÌ´¡¢3ÈÖ¿¹²¼æÆÂÀ¡¢4ÈÖº´Æ£µ±¡¢5ÈÖÂç»³ÍªÊå¤ÈÀÑ¶ËÅªµÙÍÜ¤â¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤Ü¸ÇÄê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇË²õÎÏÈ´·²¡£Åê¼ê¿Ø¤âÈ×ÀÐ¤È¤¯¤ì¤Ð¡¢Éé¤±¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Çºå¿À¤ËÆÈÁö¤òµö¤·¤¿Î¢¤Ë¤âº´Ìî»á¤ÏÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¤Û¤«¤Î5µåÃÄ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âºå¿À¤òÁö¤é¤»¤¹¤®¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æºå¿À¤Ï¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤Î5µåÃÄ¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Îµð¿Í¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFA¤Ç¹ÃÈåÂóÌé¡¢ÃæÆü¤ÎÀäÂÐ¼é¸î¿À¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ò³ÍÆÀ¤Ê¤ÉÂç·¿Êä¶¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢5·î¤Ë¼çË¤¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤ò¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤Ç·ç¤¯¤ÈÂÇÀþ¤Î·ÁÀ®¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£3°Ì¤ÎDeNA¤â¼çË¤¤ÎËÒ½¨¸ç¤¬¸Î¾ã¤Î¤¿¤á8·î1Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¼ç¼´¤ÎµÜºêÉÒÏº¤â¤Ò¤¶¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇËõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ó°Ìºå¿À¤â¸òÎ®Àï¤Î»þ´ü¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥¨¡¼¥¹¤ÎÀÐ°æÂç¤¬Æ¬ÉôÉÕ¶á¤ËÂÇµå¤ò¼õ¤±¡¢Î¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤â¶Á¤¡¢7Ï¢ÇÔ¤È¶ì¤·¤ó¤À»þ´ü¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤´¤È¤Ë²ÝÂê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄÙ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀï¤¦·Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç2°Ì°Ê²¼¤ÎµåÃÄ¤Ï¡¢¸Î¾ã¼Ô¤Ê¤É¤â½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏµåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£Íè¤ë¡¢CS¤Ç¤Ï¤³¤Îºå¿À¤ò¤Þ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÀï¤¤¤âº´Ìî»á¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡Ú¤µ¤Î¡¦¤·¤²¤¡Û
1968Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£Âî±Û¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉð´ï¤ËÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¡£Ãø½ñ¡Ö±¦ÏÓ¤ò¼º¤Ã¤¿Ìîµå¿Í¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£