「日本のマルディーニ」“代表招集歴なし”で名門加入の日本人DF、現地サポは感銘も指揮官の評価は…EL登録外に現地困惑「出場時間を得るか疑わしい」
スコットランド王者のセルティックは今夏、移籍市場での動きが批判を浴びた。必要な補強に資金を投じなかったとの指摘は少なくない。
チャンピオンズリーグ予選でまさかの敗退を喫したこともあり、ファンやOBは苛立ちを隠せない。
そんななか、セルティックの専門サイト『67 HAIL HAIL』は夏の新戦力を採点。日本代表の招集歴ないにもかかわらず、アルビレックス新潟から名門に加入した稲村隼翔には、５点がつけられた。
同メディアは、「将来を見越しての獲得だが、すでにファンを感銘させている。プレシーズンのフレンドリーマッチで日本のマルディーニとも評された。だが、ブレンダン・ロジャーズ監督は継続的に彼がレンタル移籍する必要があると強調している」と報じた。
「監督はヨーロッパリーグのメンバーからも彼を外しており、垣間見ることはあったが、多くの出場時間を得るかは疑わしい」
ファンの期待と指揮官の評価にギャップがあると考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
