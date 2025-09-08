札幌市中央区の中島公園周辺に建設される、大規模な国際会議などができる施設「ＭＩＣＥ」の完成イメージ図が公開されました。



開業は２０３３年度以降を見込んでいます。



２０３３度年以降の開業を見込む、大規模な国際会議などができる施設「ＭＩＣＥ」。



会議室は全部で１５室で、最大５０００人程度が受け入れ可能になる見込みです。



建設予定地は、２０２７年２月末で閉館する札幌市中央区の「札幌パークホテル」敷地内北側です。

資材の高騰などで、事業費は当初想定していた３４１億円から大幅に膨らみ、５９２億円になる見込みです。



先ほど開かれた経済観光委員会では、市議や市の担当者らで事業費の妥当性などが議論されました。



（札幌市 北川雄次郎観光・ＭＩＣＥ推進部長）「人口減少の局面を迎え、市内経済の縮小が懸念される現状であるからこそ、財政状況が厳しいですが、一定の事業費をかけてでも高い経済効果を見出すＭＩＣＥ施設の整備が望まれる」



中島公園周辺ではホテルや複合施設の建設など再開発も進んでいて、札幌市は「ＭＩＣＥ」による経済波及効果は１０年間でおよそ５０００億円と推計しています。