厳しい残暑が続いています。きょう、東京都心は気温35℃に達し、9月としては観測史上最多となる4日目の「猛暑日」となりました。この暑さ、いつまで続くのでしょうか。

9月に入っても続く、うだるような暑さ。きょうも強い日差しの影響で、関東から西日本を中心に午前中から気温が上昇。

午後3時現在、各地の最高気温は▼甲府市で37.7℃、▼静岡県浜松市で37.3℃。関東地方でも、▼千葉県市原市で36.5℃、▼さいたま市で36℃など、猛烈な暑さとなっています。

記者

「午後3時すぎの東京都心です。きょうも猛暑日となっており、汗が噴き出す暑さです」

また、東京都心も気温35℃以上の猛暑日に。今月4日目の猛暑日で、9月として観測史上最多を更新しました。

都内の公園で話を聞くと…

「なにもしてないね、夏休み暑すぎて」

夏の思い出を聞いてみると、子どもはがっくり…

小学5年生

「なにもしてないです。（友達と）一緒に遊ぼうと予定していたのに暑すぎてだめーってなっちゃって、ママがだめって」

東京都心では先月、「猛暑日」が18日。実に月の半分以上が猛暑日です。

こちらの家族は「外遊び」を控えていたそう。9月になり、学校も始まって外で遊べると思いきや…

母親

「やっぱり暑いので、外で遊ぶのは厳しい。気温が下がってくれれば、思いっきり体を動かしてもらいたい」

小学5年生

「公園でおにごっこしたりサッカーしたい」

この暑さ、関東では今月中旬まで続く見通し。今後も各地で「猛暑日」に迫る厳しい暑さが予想されていて、秋の気配を感じるのはまだ先のようです。