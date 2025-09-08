テレ朝・三谷紬アナ、美ふくらはぎ際立つバックショット話題「すごい」「仕上がってる」
【モデルプレス＝2025/09/08】テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが7日、自身のInstagramを更新。ふくらはぎの筋肉が際立つバックショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】三谷紬アナ「ふくらはぎの筋肉すごい」と話題のバックショット
三谷アナは「日光にサウナに入りに行ってきました〜 駆け込み夏の思い出づくりです」とサウナ旅行を報告し、「ストーブサウナに入って樽水風呂入って。またサウナに入って今度は川にダイブして…」と満喫した様子をコメント。緑豊かな自然の中で川辺に佇む後ろ姿の写真では、白いスカートから引き締まったふくらはぎのラインを見せた印象的なショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「ふくらはぎの筋肉すごい」「仕上がってる」「素敵な後ろ姿」「日頃の鍛錬の成果ですね」「綺麗です」「リフレッシュできそう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆三谷紬アナ、日光でのサウナ体験を報告
