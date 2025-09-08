東原亜希「勝利宣言」朝食準備の様子公開「頑張ってる」「手が込んでてすごい」
【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの東原亜希が7日、自身のInstagramを更新。翌日の朝食準備の様子を投稿した。
【写真】東原亜希「勝利宣言」朝食準備の様子公開
東原は「明日の朝に関しましては、もう、勝利宣言。夏休み明けなのでまだ楽しんでできてるけど水曜日にはもうエネルギーゼロになってるかも」とコメントし、新学期に向けた母親としての心境を率直に明かした。
この投稿に、ファンからは「共感する」「分かりすぎる」「手が込んでてすごい」「頑張ってる」「母親の現実」「応援してます」などのコメントが寄せられている。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】東原亜希「勝利宣言」朝食準備の様子公開
◆東原亜希、朝食準備完了で「勝利宣言」
東原は「明日の朝に関しましては、もう、勝利宣言。夏休み明けなのでまだ楽しんでできてるけど水曜日にはもうエネルギーゼロになってるかも」とコメントし、新学期に向けた母親としての心境を率直に明かした。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】