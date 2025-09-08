ブライトリングの最上位機種プレミエトゥールビヨン｜限定カラー深紫色が登場
日常にエレガンスをもたらす時計として、1940年代にブライトリングから誕生したプレミエ。ブライトリングの数あるコレクションの中でも、特にエレガンスを伝える存在であるのが本シリーズである。その最上位機種たるプレミエ トゥールビヨンは、機械式時計の魅力と複雑な機構を愛する方々に向けたシリーズ。今回は、限定カラー深紫色が登場した。
【画像】ブライトリングのプレミエ トゥールビヨンから登場した、希少な限定モデル（写真2点）
本作「プレミエ B21 クロノグラフ トゥールビヨン 42 リミテッド エディション」は、日本からの発案で誕生した限定モデルとなっており、このモデルのために高貴な色を指す至極色とも呼ばれる「深紫（こきむらさき）」を採用した。また、特別モデルであることを示すため、ケースバック外周に「ONE OF 14」を刻印。このモデルがごく希少なモデルであることを証明している。
なお、本モデルは日本国内では10本のみの限定販売となっている。複雑機構好きにはたまらない、コレクションピースである。
【画像】ブライトリングのプレミエ トゥールビヨンから登場した、希少な限定モデル（写真2点）
なお、本モデルは日本国内では10本のみの限定販売となっている。複雑機構好きにはたまらない、コレクションピースである。