スズキの新「“4WD”軽セダン」に注目！ 上質“レトロ顔”×丸み帯びた全長3.4m級の「超扱いやすいサイズ」！ 最高級「ラパン」にフルオプション満載したら「総額」いくら!?

リッター25キロ以上走る軽セダンを「オプションてんこ盛り」にしてみた

2025年7月24日、スズキは「アルト ラパン（以下、新ラパン）」の一部改良モデルを発売しました。

ラパンは、手ごろな価格も魅力のひとつとなっています。

そんなラパンの最上級グレードにオプションを可能なかぎり設定した場合、その価格はいくらになるのでしょうか。

「アルトラパン」最上級グレードは総額いくらに!?

2002年に登場したラパンは、ベーシックな軽セダン「アルト」をベースに、独自の上質な内外装やレトロな箱型のスタイリングなどを備え、女性ユーザーを中心に支持を集めました。

2015年にフルモデルチェンジした現行型で3代目となります。

歴代ラパンの特徴を生かしつつ、より丸みを帯びたスタイリングとするいっぽう、内外装の色遣いや質感にも気を配ったことで、よりナチュラルで上質な内外装の仕立てとなりました。

660cc直列3気筒エンジンは自然吸気（NA）タイプのみが搭載され、CVTと組み合わされます。2WD（FF）に加え、4WDの設定も用意されます。

今回の一部改良では、マイルドハイブリッドが新たに採用され、軽快な走りと高い燃費性能を実現しています。

カタログ燃費は、2WDが27.3km／L、4WDが25.2km／Lをマークします（WLTCモード燃費）。

また、フロントグリルおよびフロントバンパーのデザインも変更されたほか、ボディカラーに新色の「ルーセントベージュパールメタリック」と「フォギーブルーパールメタリック」が設定されました。

なおボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1525mmと、非常にコンパクトです。

さらに、先進安全装備としては、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」や「車線逸脱抑制機能」、信号切り替わりにも対応した「発進お知らせ機能」などが標準装備となりました。

そのほか、「スズキコネクト」への対応やPD（Power delivery）対応のUSB電源ソケット（Type-C）が国内向けのスズキ車として初めて採用されるなど、利便性も向上しています。

価格（消費税込み、以下同）は151万4700円からとなっています。

なかでも新ラパンでもっとも高価なのは「ハイブリッドX」の4WD仕様で、その価格は181万8300円です。

オプションをフルに採用した場合、総額はいくらまで上昇するのでしょうか。

メーカーオプションとして、特別なボディカラーの「ルーセントベージュパールメタリック ソフトベージュ2トーンルーフ」（7万7000円）と、「全方位モニター用カメラパッケージ・スズキコネクト対応通信機装着車」（8万5800円）を設定します。

この時点で、車両本体の価格は198万1100円となっています。

さらに、ここから各種のディーラーオプションが加わります。

まず、定番の「フロアマット・ジュータン ダブルライン」（2万2870円）や「ETC2.0車載器（ビルトインタイプ）」（4万4000円）はもちろん、「スタンダードプラス8インチナビ（パナソニック）」（26万4330円）といった高価なオプションを惜しげもなく装着します。

また、新ラパンには数多くのドレスアップアイテムも用意されています。

「革調シートカバー」（6万9080円）、「アルミホイール（ホワイト）＋ハーフキャップ（ブラウン）4本セット」（12万8040円）、「ルーフラック」（4万9830円）や「ルーフエンドスポイラー」（4万1690円）などを装着。

そして「ドアバイザー シルバーライン」（2万2330円）や「フロントグリル」（4万3890円）、「ドアミラーカバー」（9020円）、「サイドドアガーニッシュ」（2万8600円）、「サイドアンダーガーニッシュ」（4万7300円）、「リアバンパーガーニッシュ」（2万5190円）、「ドアハンドルガーニッシュ」（2万1450円）をすべて装着することにします。

もちろん、インテリアも「インパネガーニッシュ」（2万9700円）や「エンブレムステッカー」（3410円）でアレンジしてみます。

これらを合計すると、ディーラーオプションだけで85万730円となり、車両本体の価格と合わせると283万1830円となります。

軽自動車としてはかなり高価な部類となりましたが、それでも300万円以下というのは、スズキのコストパフォーマンスの高さが光っているといえそうです。

※ ※ ※

なお今回の改良では、2022年に追加設定された派生モデル「ラパンLC」にも、同様の仕様変更を実施しています。

ラパンLCの価格は、164万4500円から186万8900円です。