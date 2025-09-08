劇場版「鬼滅の刃」が興行収入314億円突破、歴代2位「千と千尋の神隠し」に肉薄

7月18日に公開された「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が、公開52日間で、興行収入314億2591万6900円を記録した。



「鬼滅の刃」公式X（Twitter）の発表によると、公開52日間の観客動員数は2200万7405人。



同アカウントは「お一人おひとりに心より御礼申し上げると共に、映画をご覧頂ける機会を様々な場所で頂戴しており深く感謝致します」と感謝の言葉をつづっている。



なお、歴代興行収入記録（※数字は興行通信社調べ）のトップは、407.5億円の「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」（2020年）で、2位が316.8億円の「千と千尋の神隠し」（2001年）、3位が「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」となっている。