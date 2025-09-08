五輪金メダリスト・北島康介（42）の不倫疑惑が「週刊文春」（8月28日号）で報じられ、水泳界のレジェンドに降って湧いた女性スキャンダルに波紋が広がっている。報道から約3週間──北島はSNSを更新することなく、沈黙を続けている。

【写真】北島の妻、元「girl next door」の千紗（39）の現在「引き締まった美ボディ」でストレッチ

北島は2010年に共通の知人を通じて知りあった音楽ユニット「girl next door（ガール・ネクスト・ドア。以下、ガルネク）」のボーカル・千紗（39）と2013年に結婚。翌年には長女を授かった。レコード会社関係者が語る。

「ガルネクは『第50回日本レコード大賞』新人賞を受賞するなど、将来が期待されていました。しかし人気絶頂のなか、千紗さんは自身のホームページで『自分が選んだ人を支えることに専念します』とコメントし、当時現役だった北島さんのサポートしたいという強い希望もあり、同ユニットは2013年12月に解散。彼女は27歳の若さで芸能界引退を選びました」

北島は2004年のアテネ五輪、2008年の北京五輪で100メートル平泳ぎ、200メートル平泳ぎの2種目で2大会連続の金メダル。五輪3大会で通算7個のメダルを獲得している。スポーツ紙記者が振り返る。

「『ちょー気持ちいい』や『何も言えねぇ』などの発言が話題になった北島さんは引退後、2020年から『東京都水泳協会』の会長に就任して、業界の発展に尽力していました。

また現役時代から立ち上げていた自身の会社では、アスリートのマネジメントほか、スポーツ習慣に関する事業も展開しています。現在もトレーニングを続けていて、引退から9年経った今も現役当時のスタイルを維持しています。過去には奥さんと夫婦でカレーのCMで共演したこともあったのですが……」

一方、結婚を機に表舞台からは距離を置いている千紗だが、現在は家事育児を行いながら、“BODYART”のインストラクターとしても活動している。芸能プロ関係者が語る。

「BODYARTはドイツ発祥の、ヨガやピラティスなどの要素を融合させた複合マットトレーニングです。千紗さんは10年ほど経験があったそうです。引退後は子育てに専念していましたが、現在は少しずつインストラクターとしての活動を増やしています。

騒動以降、SNSの更新が止まっている北島さんですが、千紗さんは約1週間後にはBODYARTの動画を投稿していました。

不倫報道後も子どもの習い事にはいつもと変わらず顔を出しています。長い付き合いのママ友たちに支えられているようで、アミューズメントパークに出掛けたことをSNSで報告していました。夫を支えるために引退までした彼女ですから、ショックは大きかったと思いますが、いつも通りの日常を過ごしているのでしょう」

「何も言えねぇ」北島に、千紗は何を思っているのだろうか。