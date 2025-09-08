お店を開ける味！【カルディ】缶詰で作るゼリーに1.4万いいね「絶対おいしい」「たまんない」【ママリ】

食欲そそる、あっさりスイーツ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、チーフ(@SW_Chief)さんが投稿していた、暑い夏にぴったりな涼しげな手作りスイーツです。少しずつ暑さが和らいできたとはいえ、まだまだ暑い日が続いていますね。猛暑に食欲が落ちてしまったという方もいるのではないでしょうか。そんな方にもおすすめの簡単で絶品なゼリーはきっと真似したくなるはず。

今年の夏も毎日暑かったですよね。暑い時期はどうしても食欲が落ちがち…という方もいるでしょう。





投稿者・チーフさんが投稿していたのは、あるフルーツの缶詰を使った簡単に作れるというゼリー。妻も大絶賛だったというそのゼリーとは？

©︎SW_Chief

グレープフルーツゼリー

先週作ったら妻に「お店開けるよ」とほめられたので、調子に乗ってまた作ってみました

これおいしいです

レシピサイトのみかんの缶詰のゼリーの作り方を参考に、カルディで売っているグレープフルーツ缶でゼリーを作ってみたそう。シンプルなゼリーですが、食欲が落ちる夏にグレープフルーツのゼリーはうれしいですよね。お店を開けると妻が絶賛するほどの味がどれほどのものなのか、これは作ってみたくなります。材料や工程はシンプルなので、子どもと一緒に作っても良さそうです。



この投稿に「わぁ……絶対美味しい……グレフルってところがまたたまんない🤤」というコメントがついていました。



グレープフルーツのゼリーというとちょっと大人な感じがしますが、缶詰のグレープフルーツだと甘みもあって子どもも食べやすそうですよね。フルーツを足してみたりとさまざまなアレンジも楽しめそうですぐにでも試してみたくなる投稿でしたね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）