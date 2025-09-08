加藤浩次、妻・カオリさんとMC共演？「きょう、できないかも（笑）」 “ガチのめちゃイケファン”杉浦友紀アナも大興奮
お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次がMCを務める、NHKのドキュメントバラエティー『アイカタ〜大切な人の【イイところ】撮ってきてください〜』（毎週月曜 後11：00）の貴重映像が8日、同局のYouTubeで公開となった。“ガチのめちゃイケファン”である杉浦友紀アナが、加藤浩次と妻・カオリさんの“共演”に興奮する様子が収められている。
【写真】8日放送には…めちゃイケ大ファンの杉浦友紀アナが登場
あなたの「アイカタ」は誰ですか。そんなインタビューから始まるドキュメントバラエティー。撮影者が一番大切な人（＝アイカタ）の【イイところ】を撮るために密着。夫婦、親子、きょうだい、親友、仕事仲間…大切な人の【イイところ】を撮ってきてもらうと、映像にはアイカタへの思いがあふれ、平凡な日常がなぜか濃密なドキュメンタリーになる。
同番組は、フジテレビ系バラエティー『めちゃ×2イケてるッ!』総監督の片岡飛鳥氏と加藤とのタッグで、2024年4月に放送。その後、25年6月30日からは1クールレギュラーとして放送されている。この日公開されたYouTubeで、加藤は同番組について「ウチの妻もよく見ていたりとか。泣いたりしているみたいですよ」と語りながら、自身にとっての「アイカタ」についても「生活に笑顔を足してくれる人」とコメント。「お前、何マジメに答えているんだって」と自虐する中、妻のカオリさんが声の参加で「でもイイと思う！」と答える様子が公開となった。
その後、場面が切り替わり、15日放送の内容が明らかに。杉浦アナが「今回、私はあくまで見学者なんです。進行じゃないんです」と切り出すと、加藤が「どういうことですか？」とあっけにとられる中、カオリさんが「いやきょう…ちょっとMCで来ました（笑）」と登場した（出演は声のみ）。
これには、加藤もたまらず「おかしい！オレ、きょうできないかもね」と笑顔。杉浦アナが「私としたら、最高の空間ですよ」と切り出すと「私は、フジテレビのADを目指しておりました。高校時代の自分に伝えたい。あのカオリさんに会えたよって。握手いいですか？すごい！！」と興奮気味に話していた。
