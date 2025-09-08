日本テニス協会は8日、元世界ランキング4位で現73位の錦織圭（35＝ユニクロ）が、9月12、13日に東京・有明コロシアムで行われる男子の国別対抗戦デビス杯ファイナル予選2回戦・日本―ドイツ戦および、同24〜30日に同会場で行われる木下グループ・ジャパンオープンを欠場すると発表した。

1月の全豪オープンでは2回戦に進出した錦織は、3月以降は腰や右肩の故障に苦しみ、全仏オープン、ウィンブルドン選手権を欠場。8月初旬のシンシナティ・オープンで3カ月ぶりの実戦復帰を果たしたものの、その後は腰の不調が再発し、全米オープンも欠場していた。

錦織は同協会を通じて、「残念ながら、私の背中の状態が芳しくなく、東京で開催されるデビスカップ、木下グループジャパンオープン、ともに欠場することを決断いたしました。両大会ともに、私にとっては特別な思いのある大会ですし、皆さまの前でテニスをお見せすることができないのが、とても残念です。今は今後のツアー大会に復帰し、私のテニスがもう一度見せられるように、調整を続けたいと思います」とコメントした。

デビス杯の日本代表には錦織に代わり、阪本怜（19＝IMG）が選出された。