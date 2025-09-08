モリゾー・キッコロと「マツケンサンバ２」で大盛り上がり

２００５年に開かれた愛・地球博（愛知万博）の２０周年を祝い、理念を改めて世界に発信する記念行事が７日、名古屋市北区のＩＧアリーナ（愛知県新体育館）で開かれた。

当時、関わった著名人らが集まり、映像やライブパフォーマンスで連帯を訴えた。

記念行事は、愛知万博の事業を継承している地球産業文化研究所（東京都）の主催で、「再会」を意味する「ＲＥＵＮＩＯＮ」と名付けられた。愛知万博を経験したことのない年代が多くなったことも踏まえ、感動を追体験してもらい、世代や地域を超えた連帯を訴える狙いがある。

この日は、一般応募約４万人から選ばれた約１万人の来場者などが会場を埋めた。オープニングは、愛知万博でもライブを行った松平健さんが様々な色のキッコロらと登場し、ヒット曲「マツケンサンバ２」で盛り上げた。

２０年前の記憶として、日本館総館長を務めた竹下景子さんが、当時の写真とともに開会式の様子などを物語を朗読するように語った。県内出身の４人組バンド「緑黄色社会」が人気曲を披露すると、来場者の手拍子が合わさり、会場が一つになっていた。

日本館でのアテンダント（案内係）経験がある大阪市都島区の会社員（４３）は、愛知万博後に生まれた長男（１１）らと来場し、「竹下さんの朗読で、今までのいろいろなことを思い出すことができた」と話した。大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズを身につけた長男は「こんなよい万博があったことを知ることができてよかった」と笑顔だった。